巴西冠军铁腰：内马尔能够取代梅西 但心态得好

这位世界杯冠军巴西人认为他的同胞有能力接替这位足球巨星的位置。

埃德米尔森相信内马尔可以取代梅西成为巴塞罗那无可争议的球星——如果巴西人专注于他的比赛的话。

在效力里昂和巴塞罗那的日子里，这位前巴西国脚为俱乐部和国家队赢得了很多荣誉，他相信他的同胞可以在他挂靴的时候取代阿根廷人。

43岁的埃德米尔森在接受够力足球独家专访时，分享了他对这位世界上身价最高的球员的看法。

“巴萨将考虑梅西的退役。他还有几年的时间，但在三、四、五年内，我认为内马尔很有可能取代梅西。内马尔是一个优秀的球员，但是他必须有一个好的心态去踢球。他有两个表现平平的赛季，但都受了伤，没有参加过一届出色的世界杯。巴黎圣日耳曼确实赢得了联赛冠军，但这并不是内马尔最好的几年。”

内马尔一直被和他的老东家联系在一起，但是这位2002年世界杯冠军认为，如果他想回到诺坎普，就必须认真对待。

在今夏签下格里兹曼之后，加泰罗尼亚豪门的位置竞争非常激烈，埃德米尔森坚持内马尔必须专注于他的比赛。

“巴萨有很多优秀的球员，如果他们想把他带回来，他们必须决定谁来踢球。他们引进了格里兹曼，登贝莱和库蒂尼奥都还在。中场有很多攻击型球员，比如拉基蒂奇、阿图尔和布斯克茨。他在巴黎圣日耳曼开局不错，他很好。他的父亲把他团团围住。但在那之后，我不知道发生了什么……我认为内马尔无处不在。当他踢得很好并进球时，球迷们很高兴，但事实是他并不总是在那里。他仍然是一名出色的球员，我们需要看看他认为哪里是继续发展的最好的地方，因为自离开巴萨以来，内马尔已经下滑了一点。”