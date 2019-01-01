巴西冠军铁腰：内马尔能够取代梅西 但心态得好
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埃德米尔森相信内马尔可以取代梅西成为巴塞罗那无可争议的球星——如果巴西人专注于他的比赛的话。
在效力里昂和巴塞罗那的日子里，这位前巴西国脚为俱乐部和国家队赢得了很多荣誉，他相信他的同胞可以在他挂靴的时候取代阿根廷人。
43岁的埃德米尔森在接受够力足球独家专访时，分享了他对这位世界上身价最高的球员的看法。
“巴萨将考虑梅西的退役。他还有几年的时间，但在三、四、五年内，我认为内马尔很有可能取代梅西。内马尔是一个优秀的球员，但是他必须有一个好的心态去踢球。他有两个表现平平的赛季，但都受了伤，没有参加过一届出色的世界杯。巴黎圣日耳曼确实赢得了联赛冠军，但这并不是内马尔最好的几年。”
内马尔一直被和他的老东家联系在一起，但是这位2002年世界杯冠军认为，如果他想回到诺坎普，就必须认真对待。
在今夏签下格里兹曼之后，加泰罗尼亚豪门的位置竞争非常激烈，埃德米尔森坚持内马尔必须专注于他的比赛。
“巴萨有很多优秀的球员，如果他们想把他带回来，他们必须决定谁来踢球。他们引进了格里兹曼，登贝莱和库蒂尼奥都还在。中场有很多攻击型球员，比如拉基蒂奇、阿图尔和布斯克茨。他在巴黎圣日耳曼开局不错，他很好。他的父亲把他团团围住。但在那之后，我不知道发生了什么……我认为内马尔无处不在。当他踢得很好并进球时，球迷们很高兴，但事实是他并不总是在那里。他仍然是一名出色的球员，我们需要看看他认为哪里是继续发展的最好的地方，因为自离开巴萨以来，内马尔已经下滑了一点。”