巴西传奇：梅西没世界杯也是最佳

巴西传奇球星济科表示就算没有世界杯冠军，梅西也是有史以来最好的球员之一，C罗也一样。

巴西传奇球星济科表示就算梅西没有拿到世界杯冠军，他也是有史以来最好的球员之一。

虽然梅西在巴萨赢得了一切荣誉，但直至现在他的国家队荣誉依然有些拿不出手，在他参加的世界杯赛事中，阿根廷只有一次杀入了决赛。许多人都认为梅西需要一座世界杯冠军来成为历史最佳球员，但同样没有赢过世界杯冠军的济科不这么认为。

在被问到没有赢得世界杯冠军是何感受时，济科说道：“不是沮丧，现在的人只想着成就，而我认为你的职业生涯和你的工作是最重要的，”

“足球是一项团队运动，很多时候球队成绩好不好不取决于你踢得好不好，而是取决于全队踢得好不好。有时候你能决定一场比赛，但你无法决定一整项赛事。”

“所以梅西的成就不会因为没有世界杯而被抹杀，克鲁伊夫也没有世界杯冠军，但他是历史上最伟大的球员之一，他永远都会是，还有其他许多球员也一样。人们太关注个体而不关注集体，如果你问一个年轻人，他只会问你是不是某个领域的最佳。”

“一切都基于成为最佳，但足球是一项团队运动，不是个人运动。C罗和梅西都一样，他们从来不会停止为自己的球队做贡献，如果我今天是个年轻人，那我会把他们当作榜样，这种级别的球员都在为团队而工作”

”这种球员之所以是最佳，是因为他们总是为一切做好了准备，你从没看过梅西或C罗缺席训练去参加派对，他们好好照顾自己的身体，只为拥有好的个人表现，但他们都知道这对俱乐部是有利的。“