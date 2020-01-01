巴西产新大罗 尤文图斯欲捷足先登

卡约-若热，被誉为巴西的新大罗纳尔多。如今，尤文图斯对他产生了浓厚的兴趣。

在过去三年中，巴西年轻足球运动员一直在不断进入欧洲顶级俱乐部，丝毫没有放缓的迹象。维尼休斯、罗德里戈以及雷尼内尔等人先后加入皇家马德里，其他豪门也逐渐意识到巴西球员依旧是最有天赋的群体。

在不久的将来，许多巴西本土稳定U17世界杯冠军的孩子们将要穿越大西洋。即将加盟曼城的右后卫库托曾引起巴塞罗那的关注，金球奖获得者加布里埃尔-贝隆倍受欧洲豪门的垂涎，如今，前锋球星卡约-若热则开始被世界顶级俱乐部关注。

够力足球了解到，尤文图斯对这名18岁的球员表现出了浓厚的兴趣，他已经实现了内马尔之前在巴西青年足球比赛中创造的纪录，并且因其速度和能力而与巅峰时期的罗纳尔多进行比较。

其他球队

卡约出生于一个足球家庭，他的父亲若热-拉莫斯是巴西的一名低级联赛球员，他希望他的儿子能追随他的脚步。卡约的职业生涯始于五人制足球比赛，随后转会至他父亲曾经效力的球队。

卡约逐渐从较小的室内运动场过渡到室外球场。他意识到巴西东北部不利于职业生涯发展，他恳求父母搬家，以便实现自己的梦想。父母同意了，但在几乎要加入圣保罗时，他却选择了加入桑托斯，这是一家以出品传奇足球运动员闻名的俱乐部，贝利、内马尔和罗比尼奥都从这里走向世界。

有传言称，桑托斯青训教练仅用了五分钟的时间就决定让卡约入队。卡约也没有辜负教练的期望，拿下无数个人及集体荣誉，回报教练。

卡约成长为了巴西最知名青年足球锦标赛的射手王，成为了可以比肩内马尔的球员，也是巴西年轻一代的标志性人物。

U17世界杯上，卡约28次射门赛事最多，打入5球荣膺金靴，决赛中贡献了一粒关键点球得分。

卡约对于桑保利不给他表现机会相当沮丧。前主帅库卡带队时，卡约完成了职业生涯首秀，2019年桑保利带队时，卡约仅以替补球员的身份出场过3次。缺少比赛的局面，在俱乐部与他续约到2021年，并在合同中增加5000万欧元（4,500万英镑/ 5,600万美元）的解约条款之后消失了。桑保利离任之后，卡约获得了更多的出场机会。

卡约通过自己超强的个人能力打入一球，帮助球队在解放者杯中2-1获胜，这名少年脱衣庆祝，让人想起罗纳尔多最辉煌的那段岁月。赛后，卡约在新闻发布会上表示：“我为进球感到非常高兴，我一直梦想着这一刻。每个前锋都渴望得分。我有点紧张，当然，我试图从任何地方攻门，但感谢上帝，我最终进球了。”

卡约很清楚，如果想要获得尤文图斯的实质性报价，必须表现得更加出色。如果一切顺利，欧洲足坛又将迎来一位巴西天才少年。