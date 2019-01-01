巴西主帅：没人能阻挡梅西 只能让他慢下来

虽然梅西还没有在美洲杯上达到最佳状态，但他的对手教练对这位巴塞罗那球星很警惕。

巴西主教练蒂特相信梅西是不可阻挡的，但他希望他的球队能在美洲杯半决赛中找到一种方法让这位阿根廷球星慢下来。

尽管梅西还没有在美洲杯上达到最佳状态，但阿根廷已经进入了四强，他们将与劲敌巴西在周二的贝洛奥里藏特相遇。

梅西在本届赛事中到目前为止只进了一个点球。尽管这名前锋最近表现不佳，但巴西主帅蒂特对梅西很警惕，但也指出了他在决赛前的进攻天赋。

“我们不仅谈论了阿根廷的个性。他们也共同成长。”巴西教练在新闻发布会上说：“集体提高个性。你不能抵挡梅西，不，你可以放慢他的动作，但你不能削弱他的动作。就像库蒂尼奥不能削弱他自己，还有菲尔米诺和内雷斯。在某种程度上，他们将是决定性的。”

巴西在贝洛奥里藏特参加过另一场半决赛，2014年世界杯上，巴西1-7负于德国。

然而，蒂特赞扬了他的球队在这座城市得到的支持，并希望球迷们能在米内罗球场复制这一成就。

他说:“如果球迷们能把我们到达酒店时给予我们的所有的爱带到球场上，我和所有的球员都会感到满意和加强。”

泰特补充说:“贝洛奥里藏特是最受爱戴、最富同情心的地方。比阿雷格里港还要多，那是我的家乡。”