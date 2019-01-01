巴萨金球奖首人：1960年我领奖后拎着垃圾回家

59年前，这位前西班牙国脚是第五位金球奖得主，但当时并没有为他举行颁奖仪式。

巴塞罗那首位金球奖得主路易斯·苏亚雷斯表示，他在1960年领奖后“拿着垃圾回家”，这与周一在巴黎举行的奢华颁奖典礼形成了鲜明对比。

巴萨超级巨星莱昂内尔·梅西获得了创纪录的第六个金球奖，这是巴塞罗那的球员第12次获得该奖项。

早在1960年，只有欧洲的男性球员才有资格获得金球奖，那是该奖项设立的第五年。

苏亚雷斯在帮助巴萨赢得了西甲和博览会杯的双冠王后被选为得奖者，尽管颁奖仪式比周一低调了一点。

“他们在一场普通的联赛比赛中给了我奖杯。”苏亚雷斯告诉Movistar+：“然后我拿着垃圾回家，好像什么事也没发生过。我收到之后也没有什么大型晚宴。”

现年84岁的苏亚雷斯是除阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺之外唯一一位获得该奖项的西班牙人。迪斯蒂法诺出生于阿根廷，但在1957年和1959年捧起奖杯之前获得了西班牙国籍。

这名前锋在19岁时加入巴萨，在俱乐部的效力期间里赢得了6座奖杯，包括两座西甲冠军和两座博览会杯。

1961年，他以大约14.2万英镑（合18.4万美元）的价格从诺坎普转会国际米兰，成为当时世界上身价最高的球员。这支强大的蓝黑军团在1962年至1965年间赢得了3次意甲冠军、2次连续获得欧洲冠军杯和2次洲际杯。除了获得金球奖之外，苏亚雷斯在1961年和1964年获得第二名，1965年获得第三名。

没有哪家俱乐部赢得的金球奖比巴塞罗那的12个还多，梅西在周一的胜利见证了俱乐部领先于劲敌皇家马德里。

1960年苏亚雷斯首次获奖后，荷兰名宿约翰·克鲁伊夫在1973年和1974年两度获奖。1994年，保加利亚前锋斯托伊奇科夫获奖，1999年，里瓦尔多获奖，2005年，巴西人罗纳尔迪尼奥获奖。