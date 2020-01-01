巴萨进入争冠冲刺 重启后有谁能够帮帮梅西

在停摆期间，巴萨一直受到场外问题的困扰，他们在球场上也有类似的问题。

巴塞罗那将在周六与马洛卡的比赛中回归，这将标志着巴萨球迷在新冠肺炎疫情爆发后98天的等待结束。

西甲赛季中期的停摆或许为球场上的闹剧画上了句号，但巴萨仍在继续制造大量的头条新闻，在4月份6名董事辞职后，他们的董事会一片混乱。

巴萨也开始为夏季转会市场制定宏伟的计划，尽管目前的财政状况还不确定，但在接下来的几个月里，他们的注意力将会转移到确保西甲三连冠上。

其他球队

尽管在三月初输掉了国家德比，巴萨发现他们在还有11场比赛的情况下领先皇家马德里2分，距离更多的奖杯也不远了。

但他们能完成任务吗？这是俱乐部在赛季最后几周面临的众多紧迫问题。

有没有人能够减轻梅西的负担？

“梅西依赖症”是一个长期悬挂在巴塞罗那更衣室上空的概念。

球队中其他人过于依赖这位阿根廷球星的想法是近年来才逐渐形成的，随着内马尔的离开和苏亚雷斯的日渐老去，这种想法再没有比这更成问题的了。

梅西本赛季仅为巴萨踢了22场联赛，贡献了19粒进球和12次助攻。苏亚雷斯和格里兹曼在总共43场比赛中贡献了19粒进球和11次助攻。

对于大多数俱乐部来说，这是一个不错的数字，但如果梅西能够独自完成两个世界上最好的前锋球员的工作，那么你会期待有人能够分担他的压力。

“如果梅西在跟你说话，给你建议，你会接受，因为他是目前为止世界上最好的球员。”他的队友弗兰基·德容在最近的一次采访中告诉BBC Radio 5 Live。

尽管听梅西的建议是一回事，但接受更好的选择可能是把球传给你的另一个队友，这似乎是巴萨一些球员仍在努力克服的一个障碍。

今年6月底，梅西将年满33岁，尽管他仍然是目前世界上最有天赋的球员，但他的俱乐部队友们必须开始明白，他们并不总是可以选择把球交给这位阿根廷人，让他来施展自己的魔法。

本赛季，梅西或许可以凭借自己的力量再一次为巴塞罗那赢得冠军，但赛季的最后几周提供了另一种方式的机会；这种方式在未来几年可能会被证明是有益的。

塞蒂恩真的能胜任巴萨的工作吗？

在西班牙，塞蒂恩拥有相当多的支持者，不仅是因为他执教的风格，还因为他在西班牙教练体系中不断攀升，并成为西班牙的豪门主帅。

但毫无疑问的是，当巴萨在一月份寻找巴尔韦德的替代者时，他并不是巴萨的首选。

前中场球员哈维证实，他拒绝了巴萨提出的要求，同时荷兰主帅罗纳德·科曼也得到通知，只是荷兰人拒绝了他们的要求，因为他正在为2020年欧洲杯做准备。这让巴萨别无选择，只能任命塞蒂恩。

到目前为止，这位61岁的主教练已经在他执教的12场比赛中取得了8场胜利，但他的表现远没有那么激动人心。他的球队只有三次在一场比赛中进球超过两个。

他们已经在国王杯出局，在欧冠16强的首回合比赛中，他们只能1-1战平表现不佳的那不勒斯。

即使是赢得西甲冠军，也不足以让塞蒂恩保住他的工作，如果这种令人失望的表现继续下去的话。

约翰·克鲁伊夫的视野建立在自由流动的进攻足球上，但巴萨在今年年初之后就不一样了。如果塞蒂恩有机会在2020-21赛季开始的时候留在教练席上，他必须证明他可以在踢“巴萨式”足球的同时，执教一支球队去赢得胜利。

格里兹曼真的会被卖掉吗？

随着巴塞罗那试图在迟来的夏季转会窗口前在财务上变得更有创造性，很明显只有少数球员不会面临长达数月的关于他们未来的猜测。

梅西、特尔斯特根、德容和法蒂已经被认为是“不可动摇的球员”，巴萨不愿意在这个夏天卖掉他们中的任何一个，不管他们收到的报价是多少。

然而，他们队里的其他队员正在为自己的未来而战。在巴萨的球员中，有不同级别的球星比其他球员更容易被消耗，但是很容易就能看到一个清晰的解决方案即将出现。

拉基蒂奇、塞梅多、比达尔、菲尔波和阿图尔都被认为是未来离队的重要人选，因此很难想象他们中的任何一个人在诺坎普会有什么前途。

与此同时，人们认为替补门将内托和中后卫朗格莱和乌姆蒂蒂需要更新换代。

也许最受关注的球员是格里兹曼。

这位在2019年夏天以1.2亿欧元购得的前马德里竞技球星，在他的新环境中并不总是显得舒适。

尽管格里兹曼的最佳位置是10号或者是二前锋，但他经常在三前锋的左边出场，他在一个相对没有伤病的赛季里只有8个联赛进球的纪录令人担忧。

据了解，如果能得到国米球星劳塔罗·马丁内斯，巴萨将愿意出售这名世界杯冠军球员，尽管巴萨希望先出售其他前锋。

其中一个这样的球员就是登贝莱，他甚至没有机会在联赛的最后几周证明自己的价值。马丁·布莱斯维特在转会窗口外转会到巴萨的规则规定，登贝莱不能再参加本赛季的西甲比赛，因此这位身价1.05亿欧元的球员甚至可能已经为俱乐部踢了最后一场比赛。

库蒂尼奥也被认为是多余的，但由于这位巴西中场组织者仍被租借到拜仁慕尼黑，当西甲回归时，所有的目光都将集中在格里兹曼身上，他的目标是结束巴萨亿元收购的诅咒。