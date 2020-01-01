巴萨边锋佩雷斯抵达罗马体检 租借接近完成

西班牙人在诺坎普的出场排名下滑后，在最初的租借到奥林匹克球场之前已经在抵达罗马当地。

罗马即将签下来自巴塞罗那的卡莱尔·佩雷斯，这名边锋已经抵达当地并正在接受体检。

据意大利天空体育报道，这将是罗马直至本赛季结束的一笔租借交易，届时罗马将有义务以1300万欧元(1100万英镑/ 1400万美元)购买这名球员。

据报道，巴萨对佩雷兹的转会有优先决定权，而且远已经在周三抵达费米西诺接受罗马的体检。

罗马把这名21岁的球员作为球队当家球星尼克拉·扎尼奥洛替补，因为后者的前十字韧带受伤将缺席本赛季剩下的比赛。

佩雷斯从著名的拉玛西亚青训学院获得晋升后，于2017年在巴塞罗那B队(Barcelona B)首次亮相。

然而，等到2019年他才第一次出现在一线队中，那是在5月份对阵埃尔巴的比赛，之后他在季前赛中表现出色，并试图在球队争取了一个更稳定的位置。

佩雷斯本赛季代表巴萨参加了11场比赛，打进两球，还贡献了一次助攻。

然而，在梅西和格里兹曼的带领下，这名西班牙国脚在很大程度上只能满足于一个小角色。

他可能会在罗马看到更多的上场时间，这支意甲球队在21场比赛后排名意甲第四。

佩雷兹可能会在本周六为俱乐部上演他的处子秀，届时他将前往马佩球场挑战萨索洛。

到目前为止，罗马在一月的转会窗口相对平静，但是他们在本周初宣布了从亚特兰大签下罗杰·伊巴内斯·达席尔瓦的消息。

这位21岁的球员将以18个月的租借合同来到了奥林匹克球场，合同中包括了买断的条款。

据报道，埃尔切的中场球员贡萨洛·维拉尔也已经在周二晚上抵达罗马进行体检。

罗马也询问了从利物浦租借沙奇里的可能性，但是英超领头羊拒绝了他们最初的提议。

在与萨索洛的下一场比赛之后，罗马将在2月7日主场迎战博洛尼亚。

保罗·冯塞卡的球队将在8天后面对亚特兰大，之后他们的焦点将转移到欧罗巴联赛32强的淘汰赛。