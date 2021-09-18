巴萨财政副主席：皇马可以同时签下哈兰德和姆巴佩 巴萨本来也可以

爱德华-罗梅乌承认，巴萨俱乐部财务管理不善，使得死敌皇马在任何交易上都能排在他们前面

巴塞罗那财政副主席爱德华-罗梅乌承认，皇家马德里有能力在2022年签下姆巴佩和哈兰德，而由于没有做好功课，巴塞罗那在转会市场上被抛在了后面。

巴塞罗那正经历着财务困境，今夏，梅西和格列兹曼等大批顶级天才球员相继离开。

巴萨的雄心现在已经被遏制住了，因为巴萨在最抢手的球员签约上无法与皇马竞争。

被问到皇马能否在同一个转会窗签下姆巴佩和哈兰德时，罗梅乌说道：“这是有可能的，因为皇马是一支很有潜力和实力的伟大俱乐部。”

“如果最近几年我们做足了功课，我们也会和他们处于一样的处境。”

“我们必须对弗洛伦蒂诺管理俱乐部的方式脱帽致敬，在商业层面上，没有人会质疑他。”

巴萨接下来预计还会进行更多的裁员和削减支出工作，库蒂尼奥和乌姆蒂蒂等高薪球员都是俱乐部想要撇掉的。

另外，主帅科曼的未来也悬而未决，在欧冠小组赛主场0-3惨败拜仁后，有消息称科曼已经濒临下课，但罗梅乌表示俱乐部没有讨论过这个话题。

他说道：“我们根本没有谈过解雇科曼的事，当时我们正在开会，一位同事说报纸上登了我们要求科曼离开的消息。这是完全错误的，这样做没有任何意义，也不在议程上。”

“我们3轮西甲拿到7分，我们在欧冠中抽到了最难缠的对手，输给拜仁是公式的一部分，尽管我们确实对这个结果感到失望。”