巴萨要如何处理好没有梅西的日子？

梅西的离开让俱乐部周围的人开始意识到，巴萨的未来有两种可能——一种是积极的，一种是消极的

起初，无论是在巴塞罗那球员的WhatsApp群聊中还是在社交媒体上，大家都沉默不语。但随着震惊的情绪开始消退，致敬和告别终于到来了。

这是真的，这是真的。前队长普约尔首先感谢了梅西为俱乐部所做的一切。然后现在的巴萨球员开始逐一发帖告别梅西。

阿尔巴写道：“2005年在诺坎普对阵阿尔巴塞特的比赛中，我有幸见证了你的第一个进球，我从未想过有一天我们会如此接近，一个眼神就能理解对方，”

罗贝托写道：“永远感激你，感谢你帮助我和所有巴萨球迷体验的神奇时刻，感谢你给我们带来的所有欢乐，感谢你打进的所有进球。”

虽然很少人能相信梅西在巴萨21年的生涯已经结束，他不会再和队友一起训练，也不会得到他应得的告别，但俱乐部现在必须向前看，而且要快速做到这一点。

在过去的几年里，巴萨将如何应对没有梅西的情况一直是人们反复思考的问题，尤其是在内马尔离开后，巴萨对梅西的依赖越来越大。

随着梅西准备加入巴黎与内马尔重聚，巴塞罗那不得不适应没有他们最伟大的传奇人物的生活。

当然，每当巴萨想要进球的时候，球队的自然反应都是说他们非常想念梅西，但从中期到长期来看，这有两种可能，一种是积极的，一种是消极的。

长期以来，人们一直怀疑梅西的出现会让他的队友感到紧张，因为他们在与足球界最伟大的传奇人物之一并肩作战。格列兹曼就是被指受到梅西影响的人之一，他似乎一直难以与梅西以及库蒂尼奥并肩作战，这三名球员常常希望在同一个区域活动，这意味着巴塞罗那阵型很紧凑，每个球员得到的空间非常小。

同样，梅西无法有效给对手施加逼抢压力也意味着巴塞罗那无法使用一个依赖于逼抢的战术体系，尤其是当苏亚雷斯还在俱乐部的时候，而这一点现在可以改变了，尽管孟菲斯-德佩将不得不承担比他希望得到的更多的防守责任。

巴萨的战术体系长期以来都是围绕着梅西打造的，他经常会在场上徘徊，并回撤到很深的位置拿球，而现在，科曼可以自由地使用他喜欢的任何战术体系，而且没有哪个球员会因为过于强大而迫使球队改变战术。

巴萨主席说道：“没有哪个球员比俱乐部更重要。”

但在过去的十年里，梅西就是比巴萨俱乐部更重要。

人们曾担心德佩冒险激进的踢球风格，但现在他可以自由地成为球队的创造性领袖，而格列兹曼可以扮演他渴望已久的二前锋角色。

梅西的离开对巴萨的年轻前锋和组织核心来说也是一个好消息，科拉多、德米尔和普吉都是潜在的受益者。法蒂已经从伤病中恢复，如果阿圭罗身体健康的话，他也可以为球队进一些球，而伤愈复出后的登贝莱也会成为冬窗的一笔强援。

巴塞罗那一直都需要重建，而34岁的梅西仍然是球队的关键人物，这就让他们很难做到彻底重建。中场德容、佩德里和布斯克茨的表现仍然很好，而年轻球员加维和冈萨雷斯的进步也很大。

巴塞罗那有能力创造一个令人兴奋的新项目，不再被梅西的高工资束缚住。即使同意减薪50%，梅西的高工资也会让人垂涎，这就是梅西缺阵后巴塞罗那可能出现的情况。

但事情也可能发生另一种转变。这支俱乐部有可能自毁。拉波尔塔仍然需要削减开支，让乌姆蒂蒂和皮尼亚奇这样的高收入球员离队，如果他做不到，他们可能会出现在科曼的阵容中。

新赛季开始后，球迷们将被允许回到诺坎普看球，填补球场一小部分的位置，他们可能会把矛头对准那些不接受减薪的球员，认为他们是梅西不得不离开的部分原因。

失去梅西对球队、俱乐部和球迷来说都是一个巨大的情感上的打击，巴塞罗那很容易因此陷入更大的沮丧氛围当中，尤其是如果梅西加入了巴萨在西班牙以外最大的竞争对手巴黎。

巴萨已经脱离了欧洲顶级行列，现在他们可能会进一步放任自流。俱乐部的财务状况可能会进一步恶化，赞助合同的价值可能会下降，因为品牌方知道他们的名字不会出现在梅西的胸前或袖子上。

这个赛季，巴萨在竞技层面上有很多未知的事情，布斯克茨和皮克已经来到职业生涯默契，竞技状态逐渐下降，加西亚和埃莫森还没有在欧冠联赛中经受过考验，科曼现在需要制定一个新的计划，而这个计划将不包括世界上最好的球员梅西。

皮克在2018年梅西手臂骨折缺席一个月时曾说道：“从心理上讲，我们知道当他在场的时候，我们更强大，但我们不能让他的缺席影响我们。”

现在梅西离开了巴萨，但俱乐部必须保持同样的心态，以度过梅西离开带来的困境。