巴萨继续勾搭德里赫特 但拒绝提高报价

巴塞罗那仍然热衷于从阿贾克斯引进优秀后卫德里赫特，尽管有报道称别的俱乐部也在抢夺这名球员

根据Goal的消息，巴塞罗那正在谋划，企图绕过德里赫特的经纪人Mino Raiol，将其引诱到诺坎普，以避免付出高于目前7500万欧元（6600万英镑）报价的钱。

荷兰中卫加盟加泰罗尼亚可能会遇到绊脚石。

德里赫特的经纪人Raiola也管理着博格巴和巴洛特利等球员，但他目前在全球范围内被禁止了三个月的转会操作。

这将导致他无法在德里赫特的转会中进行交涉。

德里赫特吸引了英超、西甲和意甲顶级球会的兴趣，他很快会对自己的未来做出重大决定。

巴塞罗那在德里赫特的争夺中一直领先，并且相信可以通过直接说服球员来达成协议。

如果可以做到这一点，那么他们可以在与Raiola的任何潜在交易中节省时间和金钱。

这个过程已经持续两年多了，德里赫特的潜质符合他们的需求。

俱乐部高层在阿姆斯特丹进行了讨论，并向Goal确认，“如果你赢得了球员认可，那么经纪人的想法就无所谓了。只要球员想来，这事儿就成了。

“所有顶级俱乐部都必须购买优秀的球员，他们的到来可以提高球队的水平。不该选择B计划，因为那是错的。”

同样的消息来源表示，德里赫特仍然是巴萨的最佳选择，“德里赫特是A计划，也许是欧洲最好的选择。他值得被选中。

“当你发现一个顶尖球员想要加入你的俱乐部时，你必须去找他。

“当他表明他想要来时，一半的工作就已经完成了。”

虽然巴塞罗那在追求德里赫特方面保持乐观，但他们也明确表示，不会被拖入价格战。

7500万欧元的报价已经摆上台面了，巴萨不会再增加报价。诺坎普认为，自己可以提供那些金钱无法买到的机会——例如与梅西并肩作战。

他们意识到，人们对其账簿的担忧。

巴尔韦德已经拥有皮克，朗格莱，乌姆蒂蒂和托迪博等人在场上随意调遣。

今年夏天，巴萨的防守大军中可能会有人离开。哪怕不是，德里赫特的到来也会是锦上添花。

巴萨已经提前达成协议，今年夏天德容将从阿贾克斯加盟巴萨。巴萨相信自己跟阿贾克斯还有另外一项交易要做。

耐心是现在的首要选择。西甲冠军等得起，并且还要继续探索可能的选择，尽量在没有经纪人参与的情况下完成转会。