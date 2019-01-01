巴萨租借新人或迎首发 枪手迫切需要客场回神

1月从巴萨租借加盟阿森纳的苏亚雷斯已经给埃梅里留下了深刻印象，本周末对阵哈镇的比赛，他将有机会第一次出现在枪手的首发名单当中。

由于在巴尔韦德手下获得的机会十分有限，冬窗关闭前，丹尼斯-苏亚雷斯同意租借加盟枪手。

这位25岁的中场已经在与曼城的比赛中替补出场完成了自己的枪手处子秀。值得一提的是，苏亚雷斯曾在2011-2013年间效力伊蒂哈德。不过他在本场比赛中只得到了24分钟的出场时间，而球队也客场3-1不敌他的老东家。

又一周的适应过后，枪手主帅埃梅里希望西班牙人能够尽管成为枪手攻击线上的重要一环。

在周六与哈镇的赛前新闻发布会上，埃梅里说道：“上周他第一次出场比赛其实就是一次与我们的磨合。但早在他加入我们的第一天，他就已经拿出了很好的表现。”

“今天，他已经适应了更多的改变，比起上周又有了进步。”

“我希望他能继续这样下去，他与我们在一起的每一天都在不断进步。我期待着他在下一场比赛中向我证明，他将如何更好地帮助球队。”

阿森纳目前仅排名积分榜第六位，距离排名第四的切尔西还有3分分差。包括1-3负于曼城的比赛，他们已经接连遭遇了三个客场失利，而最近6个客场，他们更是无一胜绩。

埃梅里继续说道：“是的我们必须要赢。我们有责任，也有机会回归前四，但我们都知道这并不容易。”

“我们必须充满激情，保持冷静，坚定自己的打法。但总而言之，我们必须更加努力，在训练中找好感觉，并且在比赛中体现出来。”