巴萨社交媒体揶揄曼联:梅西带领我们前进

巴萨在欧冠四分之一决赛次回合中3-0击败曼联,总比分4-0淘汰曼联晋级欧冠半决赛。前锋梅西在比赛上半时独中两元,带领巴萨继续前进,而曼联则结束了欧冠征程。

自从索尔斯克亚接替穆里尼奥成为曼联主教练以来,红魔球迷就经常高唱曼彻斯特摇滚乐队The Stone Roses的Waterfall里的一句歌词,并改成了曼联的版本,“索肖引领着我们前进”(Ole is at the wheel),以此来庆祝曼联在索尔斯克亚的带领下重回正轨。

然而曼联在欧冠四分之一决赛中被巴萨淘汰,索尔斯克亚掌舵的曼联遭遇了梅西的阻击。

巴萨的媒体团队没有放过这个机会,他们在球队Instagram账号下贴出了一张梅西的图片并配文:“梅西引领着我们前进。”(Messi is at the wheel)。

红魔主帅索尔斯克亚清楚知道,如果他们下赛季依旧想要和巴萨同场竞技的话,接下来他们还有很多事要做。

曼联将在本周日客场挑战埃弗顿,而再接下来就是本赛季第二回合的曼彻斯特德比。

索尔斯克亚在赛后接受BT Sport采访时说道:“我们今天面临的这支巴萨队伍的水平,就是我们将来需要达到的高度。”

“我们清楚知道和对手之间存在巨大的差距,我们也可以达到这样的水平,但我们还有很多工作要做。如果我们想回到曼联应有的位置,恢复往日荣光,我们必须在将来拥有巴萨这样的实力水平。”

索尔斯克亚补充说:“我们希望下个赛季还能踢这样高水平的比赛,因此我们必须在接下来对阵埃弗顿、曼城和切尔西的联赛中争取胜利。”

“对于这场比赛的结果我们都很失望,但是沉浸其中已经毫无意义,我们必须向前看了。接下来我们要全身心专注于每周的联赛。”