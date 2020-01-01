巴萨的非卖品：为何梅西特狮德容法蒂不会被卖

为了得到今年夏天的转会目标，巴萨愿意听取除四名球员以外的所有球员的报价。

莫拉蒂已经不再拥有国际米兰，但这位前主席仍然没有放弃在梅阿查见到莱昂内尔·梅西。

“我不认为这是一个被禁止的梦想。”这位意大利大亨最近在接受意大利广播电台采访时表示：“也许甚至不是在（冠状病毒爆发）之前。梅西的合同即将到期，肯定会有试图把他带回家的做法。我不知道这种情况是否会改变什么，但我想我们会在赛季末看到一些奇怪的事情。”

正如他最近在金球奖评选上的胜利所表明的，他仍然是世界上最好的球员，巴萨可以说比以往任何时候都更依赖他。在诺坎普球场动荡不安的时代，梅西的天赋是永恒的。他可以说是巴萨还能争夺冠军的唯一原因。因此，俱乐部现在的首要任务是充分利用阿根廷人在巅峰时期的剩余时间。

其他球队

他们的梦想是让梅西和他的好朋友内马尔重聚，但由于现金流问题，他们现在的希望是引进劳塔罗·马丁内斯。然而，考虑到这位国米前锋1.11亿欧元的买断条款，这也不是一件容易的事，因此巴萨正试图说服这国米接受球员加现金的交易。

皮亚尼奇的情况也类似，巴萨目前正试图说服尤文图斯同意一笔NBA式的交易。塞梅多、菲尔波、阿图尔、比达尔和拉基蒂奇都被认为是巴萨夏季转会计划的重要组成部分。

莫拉蒂甚至声称，如果劳塔罗最终去到诺坎普，那可能是因为梅西已经转会梅阿查。

然而，这是不可能发生的。无论情况如何，梅西都不会被交换、交易或出售。他是巴塞罗那的“非卖品”之一，其余的还有特尔施特根、弗兰基·德容和安苏·法蒂。

在巴塞罗那之外，特尔施特根可能被奇怪地低估了，但是在诺坎普，他被认为是世界上最好的守门员之一，因此，他被认为是球队成功不可或缺的因素。

事实上，他是巴萨最值得信赖的球员，仅次于梅西，梅西是球队中唯一一个几乎每周都能创造奇迹的球员。

由于冠状病毒的爆发，关于新合同的谈判可能已经被搁置，但是将德国人的合同延长到2022年之后是俱乐部今年夏天的首要任务之一。

特尔施特根当然不需要多费唇舌。就像他最近在Instagram Live上说的，“我在这里很开心，竞技状况很好，球队做得很好——我还能要求什么呢？”

德容可能会在他喜欢的位置上要求更多的比赛时间。

塞尔吉奥·布斯克茨是足球史上最优秀的防守型中场之一，但在过去的18个月里，人们已经清楚地认识到，他将在7月年满32岁。

德容作为西班牙人的继任者被签入，但这位全面的荷兰人在这个赛季的右路被用得最多。即便如此，他仍然是巴萨表现最好的球员之一。

他的时代肯定会到来，这就是为什么最近意大利媒体猜测巴萨可能会把德容送到都灵来交换皮亚尼奇。

正如够力足球了解到的那样，尤文图斯曾经询问过法蒂的转会问题，但是他们立即被告知这名17岁的球员不会以任何价格出售。

事实上，巴萨已经向斑马军团和球员本人明确表示，他们甚至不会考虑下赛季将俱乐部有史以来最年轻的进球者租借出去。

虽然这还没有正式宣布，但法蒂进入一线队被认为是一种形式，这将具有巨大的象征意义，因为巴萨因忽视了近年来拉玛西亚最好的球员而受到球迷的批评。

不过，从纯粹的运动角度来看，这是有道理的，因为下赛季的诺坎普并不一定会有格里兹曼或登贝莱这样的前锋。

这对法国双星是巴塞罗那历史上最昂贵的两笔签约，但俱乐部会考虑将这两名球员中的任何一人出售。

从这个意义上说，莫拉蒂是对的：今年夏天转会市场确实会发生一些奇怪的事情。梦想不需要任何代价。

然而，就巴塞罗那而言，梅西、特尔施特根、德容和法蒂都是无价的。