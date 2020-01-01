巴萨病了 但德比败北表明塞蒂恩没有治疗方法

国家德比的失利让巴萨跌落至西甲第二名，但除了成绩的下滑，这场比赛也暴露了西甲豪门内部的诸多缺陷。

巴萨大将皮克，几乎以一种典型且刻薄的方式，声称皇马上半场的表现是他在伯纳乌球场所见到过的最糟糕的表现之一。那么，在上周日以2-0的比分输给皇马，被对方超越联赛排名的巴萨最迫切需要解决的问题又是什么呢？

我们可以这样说，如今的巴萨，生病了。

在这场比赛中，巴萨没能成功利用皇马上半场的防守失误，最起码错失了三次破门良机。先是格里兹曼的中场包抄弧线球打门高出了横梁，梅西接格里兹曼做球右肋插上、面对库尔图瓦的低射则被对手稳稳没收。而在此后，阿图尔利用速度突入禁区的推射远角则被比利时门神挡出。

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更令人担忧的是，在下半场，梅西先是因犯规被出示了黄牌，而后又在突入禁区后，被马塞洛拍马追上，成功解围。

这场失利不仅仅是让皇马在积分榜上领先1分——实际上可能是有2分的作用，这场胜利让他们在胜负关系上占据了先机，也证实了一些令人担忧的趋势，或者创造了新的趋势。巴塞罗那在13场个客场比赛中只有一场没有失球，而那场比赛还是12月1日他们与马竞的比赛，当时的床单军团陷入了非常进球难的困境。

梅西也在客场比赛中饱受煎熬，他已经在7个客场比赛中都没能取得进球，上一次出现这种情况还要追溯到2006-07赛季，那时候他还只是一个初出茅庐的少年郎。

这是自1974-75年以来，巴塞罗那第一次在联赛中连续失球，这也许是标致着他们在西甲赛场上压制皇马、统治联赛的终结。你要知道，巴塞罗那近些年在伯纳乌创造了一个梦幻般的记录，被一些球迷昵称为“伯纳莱奥”，他们上一次的失利还要追溯至2014年。自2006年10月以来，梅西每一次在伯纳乌参加西甲比赛，都能取得进球。就像皮克自己所说的一样，在最近几年的几场大胜之后，巴塞罗那已经不再觉得在西班牙首都取胜有什么乐趣了。

但现在，一切都发生了转变。

也许塞蒂恩并不是一位足够好的教练，他的能力可能并不足以继续执掌巴萨帅位，越来越清楚的是，巴尔韦德的下课和塞蒂恩的任命，只是在巴萨的伤口之上贴上了创可贴而已，但实际上这一伤口需要继续缝合，甚至是进行手术。

梅西比以往任何时候都更孤独地看着伯纳乌，被迷失方向的巴塞罗那所背叛，在不同的意识形态之间挣扎。格里兹曼的到来是为了重新塑造曾帮助恩里克创造传奇的前场三叉戟，在押宝奥斯曼·登贝莱失败以后，法国人实际上是被作为内马尔的替代者引进的，但目前看来，他仍然不是合适的人选。

恩里克所在的巴塞罗那是一支会奋力拼搏的球队，虽然他们的后防很糟糕，但却能在进攻端摧毁对手，这与塞蒂恩希望他的球队所成为的样子相去甚远。

格里兹曼的能力意味着他仍然能够做出一些重大的贡献，比如上周在那不勒斯的客场进球舅让巴塞罗那的欧冠梦想得以延续，但那场比赛只是一场意外，而不是他的常态。法国前锋已经无法适应巴萨了，因为现在的这支巴萨并没有什么明确的事件可以被适应。

塞蒂恩要求球队重拾控球权，但实际上，除了依靠梅西的超能力以外，目前看起来，他并没有什么能带来明显改变的计划。事实上，现在的梅西可能也生病了，对，就是生病了。在过去几周内，有关他大腿伤病的传闻一直没有停息，这让他一直无法发挥出自己的最佳状态。

巴萨需要加快自己进攻时的速度，内马尔和劳塔罗·马丁内斯日他们的锋线引援目标，但这一切远水解不了近渴。

球队的一切都应当是建立在控球和控制比赛得基础上，这样的想法在巴萨永远不会消失。梅西可能确实想让内马尔回到巴萨，以减轻自己的进攻负担，但从中长期来看，这可能并不是正确的举动。如果巴西人回来，那么巴萨将不得不围绕他进行建队，而实际上，如今的巴萨可能更需要围绕弗兰基·德容来进行建队行动。

这位前阿贾克斯球员本赛季给人们留下了深刻印象，尽管他和格里兹曼一样，在球场之上都没有固定的位置和角色。在这场德比站中，他主要是作为左边前卫活动。

“他并不是一位前锋球员，”德容的前教练腾哈格表示，他对塞蒂安使用自己前手下的策略表示怀疑。“他是负责为队友输送炮弹，其他人则可以通过传球来寻找得分机会的球员。”

巴塞罗那必须接受，德容才是球队的未来，让他在自己喜欢的位置上发挥更大的作用，然后围绕他进行建队。这也会让在梅西退役之前，巴萨更容易度过自己的困难时期。

没有什么可以阻止巴萨受到伤害，尤其是巴萨仍然要全部依赖这位32岁的老将，一旦他离开，昔日这支辉煌的巴萨可能会就此死亡。