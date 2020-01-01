巴萨球队大巴在吉达迷路 新闻发布会被迫推迟

巴塞罗那因为交通和方向的一些意外问题，不得不推迟他们的媒体发布会。

周三，巴塞罗那与马德里竞技的西班牙超级杯半决赛的准备工作遇到了一个不幸的障碍，他们的球队大巴在吉达迷路了。

主教练埃内斯托·巴尔韦德和中场球员塞尔吉奥·布斯克茨将于当地时间下午5点45分在伊蒂哈德体育城接受媒体采访。

和马竞一样，巴萨也决定在那里进行训练，因为他们担心阿尔阿赫利球场的情况。

更让人困惑的是，车队大巴司机周三出发前往阿卜杜拉国王体育城球场，而不是伊蒂哈德体育城。两场半决赛都将在阿卜杜拉国王体育城球场举行。

大巴随后在两个场馆之间40英里的车流中迷路。巴萨因此被迫推迟了新闻发布会。

“我们现在对这个城市肯定更了解了。”巴尔韦德后来说：“出了点小差错。我们去了皇家马德里和瓦伦西亚今晚比赛的体育场。他在我们到达之前就意识到了，但后来交通堵塞，所以我们迟到了。”

巴尔韦德承认他更喜欢以前的超级杯，但是他也承认俱乐部已经无力抵抗金钱的诱惑。

“这是一种不同于我们习惯的形式。”巴尔韦德说。“这是一场决赛，我们把它当做一场联赛来对待，我们知道我们在寻找胜利，我们知道和马竞比赛有多困难。”

“我们已经在联赛中看到了，我们最终解决了这个问题。如果他们（足协）给我一个选择，我更喜欢前一种形式。”

“这怎么说都是本赛季的第一个冠军，是赛季的开端，我认为这很好。超级杯的形式已经改变，我们将看到它是怎样的。”

“我们必须记住，我们所从事的足球是一项产业，我们需要寻找收入来源，就像这个国家有特殊的内涵一样，就像摩洛哥一样，我们去年也在那里踢过球。”