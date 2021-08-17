巴萨正当危机时 主席皮克来救驾

在巴塞罗那遭遇债务危机时，皮克接受了减薪，被视为未来主席的他证明了自己的领导能力

自疫情爆发后，巴萨球迷们于周日首次返回诺坎普，巴塞罗那主席得到了热烈的欢呼。

我们指的不是真正的主席拉波尔塔，拉波尔塔因为对梅西事件的处理方式而受到抨击，目前他正试图为背负13.5亿欧元债务的俱乐部寻找安全之路。

当然也不是他的前任巴托梅乌，毕竟巴托梅乌不顾一切地让俱乐部保持在世界足球的巅峰，导致他一次又一次地屈服和并打破俱乐部的财政限制，为巴塞罗那创造了现在这种黑暗的局面。

不是，我们指的是后卫皮克，未来的巴塞罗那主席。

他是为巴萨主席这个角色而生的，并表示这是自己一个长期的抱负。皮克来自一个超级富有的加泰罗尼亚家庭，即使不算上自己的财富和明星妻子夏奇拉的收入，他也是一个真真正正的富二代，皮克的家庭背景就是那种会成为巴萨俱乐部掌门人的豪门。

西蒙-库珀在新书《巴塞罗那综合体》中写道：“他有这样的基因。（他的家族）是加泰罗尼亚商人阶级的典型代表。”

皮克的祖父阿玛多尔-伯纳乌在巴塞罗那担任了23年的董事，他自己从出生起就被家人注册为俱乐部会员，就像他后来为自己的孩子米兰和萨莎所做的那样。

在过去的几年里，皮克在球场内外都为巴塞罗那做出了重要的贡献，但也许他最深刻的贡献是在周六。

为了让拉波尔塔注册夏季新援孟菲斯-德佩和埃里克-加西亚等人，这位巴萨第二顺位队长接受了大幅度降薪。巴塞罗那糟糕的财政状况意味着，如果无法注册新球员，他们将在赛季开始时面临严重危险，要知道即使梅西愿意降低一半的薪水，他们也无法与梅西续约。

皮克在这样的时刻挺身而出，就像他在周日的比赛第19分钟所做的那样，他头球顶进了孟菲斯-德佩的任意球传中，帮助巴塞罗那在本赛季的首场比赛中以4-2击败皇家社会。

如果这是一个剧本，人们会抱怨故事太过沉重，因为只有皮克的无私才能让德佩上场。这个赛季，以现代足球界的工资标准来看，皮克几乎是免费在为巴萨踢球。

皮克说道：“我在这里出生，在这里长大，几乎在这里生活了一辈子。”

“我必须是第一个作出表率的人，但这是一个大家庭，我们是一个整体，所有的队长都打算适应俱乐部的需要。”

巴塞罗那的财政状况很糟糕，在半个赛季没有比赛日收入的情况下，俱乐部正在为生存而挣扎。一旦队长以身作则，其他球员也会受到鼓舞做出牺牲。

拉波尔塔周一对媒体表示，俱乐部的净资产为负4.51亿欧元，他说道：“前任董事会不成比例地以闪电般的速度花掉了内马尔转会带来的2.2亿欧元。”

“巴萨的工资正是在这个时候暴涨，我们将不得不改变运作模式，投资拉玛西亚青训营，以更符合体育逻辑的方式进行更合理的投资。”

巴萨想回到健康的财务状况，拉波尔塔和他的董事会需要花很多年时间才有可能做到。无论如何，拉波尔塔将被作为解约梅西的那个巴萨主席而被人们所记住，尽管这些责任可以也应该有巴托梅乌承担。

对于主席来说，不仅在顺境，在逆境中也要表现出强有力的领导能力，这很重要。在2020年8月巴萨以2-8的比分惨败给拜仁慕尼黑之后，皮克率先承认了自己的过错，并提出如果俱乐部认为自己应该离队的话，他将离开。

他说道：“俱乐部需要改变，如果有新鲜血液进来，我会第一个离开。”

那场惨痛的失败彻底震撼了巴塞罗那，也为梅西的离开埋下了祸根。去年夏天，梅西就曾试图离开俱乐部。

几个月后，前巴萨前锋博扬-克尔基奇在《每日体育报》上写道：“我确信，我们需要的是那些从小就喜欢巴萨的人来领导俱乐部。”

“我们负担不起中立的领袖，我们需要的是那些致力于捍卫这个队徽的人。”

“我钦佩皮克的价值观，他的性格，他的承诺和他所做的每一件事传达的自信。皮克，主席！”

虽然现在距离皮克最终竞选巴萨主席一职可能还有数年时间，但他已经在商界积累了足够的经验，他已经是一名企业家了。

他是Kosmos公司的总裁和创始人，该公司是一家“融合技术、媒体和体育创新”的公司，通过这家公司，他收购了安道尔足球俱乐部。这位后卫还重新设计了戴维斯杯的赛制，作为Kosmos和国际网球协会30亿美元合作协议的一部分。

2015年，皮克安排巴托梅乌与乐天首席执行官三木谷浩史在旧金山会面，这使得乐天成为巴塞罗那的主要赞助商。

从与Facebook创始人马克-扎克伯格共进晚餐，到与网红伊巴伊-拉诺斯的关系不断发展，皮克涉足了许多领域，目前他仍在巴塞罗那占据首发位置。虽然有人批评他在球场外的活动，但也有人认为这是他成为俱乐部主席的第一步。

当他的名字最终出现在巴萨主席选票上时，他这一次的降薪举动不会被巴萨会员们所遗忘。