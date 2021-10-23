巴萨旧将：瓜迪奥拉曾经让球队队长来选首发阵容

在接受够力足球的独家采访时，这位以色列人表示，离开巴塞罗那就像在豪宅里住了20年后无家可归

巴萨球迷翘首盼望接下来的西班牙国家德比，考虑到科曼并不受欢迎，加上球队现在实力大减，他们肯定会怀念瓜迪奥拉带队时球队5-0大胜银河战舰的日子。

瓜迪奥拉在巴萨成为了世界上最伟大的教练，但在他执教梅西、哈维、伊涅斯塔等人之前，在B队磨练了自己独特的管理风格，其中阿苏林就曾在他手下踢球。

阿苏林的足球生涯中有足够多的故事和争议，这些事情足以填满5个球员的职业生涯。他是第一个也是唯一一个为巴塞罗那效力的以色列球员，也是以色列国家队最年轻的首秀球员。他被曼城签下，之后开始在欧洲各地踢球——从西班牙、意大利到罗马尼亚和哈萨克斯坦。

尽管如此，他在内心深处仍然是巴萨的一员，他12岁就加入了他们的拉马西亚青训营，并在青年队和预备队中跟随瓜迪奥拉学习。关于现在的曼城主帅，他有很多故事要讲。

这位30岁的攻击型中场在曼彻斯特的家中接受了够力足球的独家采访，他说道：“我们在升级附加赛，我记得最后一场比赛……第一回合我们在客场打平了，所以第二回合在主场，每个人都很紧张。能否升级取决于比赛结果。”

“在最后一堂训练课上，瓜迪奥拉对队长说，‘你来选择球队，你们选择球员，我不在乎你们谁上场，因为我百分百信任你们，我知道你们会赢。你选阵容，我就坐着好好享受。’”

“这件事给我印象很深刻，从那以后，我再也没有从任何一个教练那里听到过这样的话。最后，我们所有人都想上场，所以他最后不得不做出选择，但这是一种让我终生难忘的经历。如果说教练喜欢什么的话，那就是选择球队阵容！”

在瓜迪奥拉的带领下，阿苏林似乎注定要登上顶峰。2007年，年仅16岁的他被提拔到巴塞罗那B队。

凭借高超的盘带能力和天生比梅西更强壮的体格，瓜迪奥拉很看好阿苏林。阿苏林与球队签下了一份3年的职业合同，其中包括2000万欧元解约金条款。

2007-08赛季结束时，瓜迪奥拉被提拔为巴萨一线队主帅，有报道称他将把阿苏林提拔到一线队。然而，严重的膝伤阻碍了阿苏林的成长，当他回归时，他甚至挣扎于在新主帅恩里克的带领下进入B队。

他离开了巴萨，来到了曼城，但在曼奇尼手下他没能进入一线队。于是，他开始了一段游牧式的职业生涯，他效力的俱乐部是连最狂热的足球爱好者都难以介绍的：在西班牙的桑坦德，大力神和萨瓦德尔，以色列的哈普尔特拉维夫，哈萨克斯坦的凯尔特和罗马尼亚的波利特尼卡。到2021年2月，他加盟意甲俱乐部克雷马。

对阿苏林来说，离开巴萨和曼城就像被踢出了伊甸园。他很快就见识到了足球浪人的残酷现实。

阿苏林说道：“离开曼城后，我在西班牙乙级联赛踢球，那时我才知道什么是真正的足球，当你在巴塞罗那和曼城长大时，一切都是完全不同的，一切都像是一场梦。“

“当我去其他俱乐部的时候，我遇到一些难以融入的更衣室。我看到了处于内部战争中的更衣室，我能感觉到外国球员和西班牙球员之间的紧张关系，我希望这种情况不再存在，但我认为它会永远存在。”

阿苏林对他在东欧的经历特别厌恶，并对那些试图前往东欧寻找一线队足球的年轻球员提出了坚定的警告。

阿苏林说道：“如果我必须给年轻球员建议的话——留在西欧国家。在足球方面，留在英格兰，去西班牙，去意大利，去德国，去法国——不要去其他国家，尤其是当你还年轻的时候。我在不同的俱乐部经历了很多不专业的事情，很多腐败。”

“也许对我来说这更困难，因为我是在世界最佳俱乐部中长大的。这就像在豪宅里住了20年，然后变得无家可归。”

关于阿苏林在2010年离开巴萨的情况——仅仅踢了56分钟的一线队比赛——是有争议的；阿苏林说他拒绝签一份新合同，而巴萨当时声称他们没有给他一份合同。

不管发生了什么，他当时是一名自由球员，并且不缺少报价，但他选择了去曼城而不是去其他地方踢球。

阿苏林与曼城签了两年半的合同，但在那期间，他只参加了7场一线队联赛，这都是被租借到布莱顿参加英冠联赛时累积的。他表示自己选择曼城并拒绝其他俱乐部的报价背后的理由都很充分，但事后看来，他承认这是一个巨大的错误。

他解释说：“我当然想留下来，这对我来说是家，但恩里克的情况并不理想。呆在一个没有更多机会的球队是没有意义的。巴塞罗那是我生活过的最好的地方之一，但我不得不离开，因为我踢不上球，所以我做了正确的事。”

“我是否后悔加盟曼城？这是一件大事，我以为我能成为一线队的一员，但事情并没有这样发展。我不喜欢埋怨别人，我要看我自己的问题，和我没有做什么，但是我没有得到机会。”

“当时曼城正在发展，在那个阶段，他们购买了很多伟大的球员，昂贵的球员，作为一个年轻球员，这不是一个合适的加盟时机，这不是最好的决定。”

“在西班牙有几家俱乐部对我感兴趣，我记得我和努曼西亚的经理（前巴萨门将教练，未来的助理教练胡安-卡洛斯-昂祖）谈过，他告诉我‘你会来这里，你会踢上比赛。’他真的很想让我加入，说他相信我和我的潜力。”

“这很困难，曼城的报价非常诱人，这是一个我认为对我的未来最好的计划，我认为曼城会是。在西班牙呆了这么多年后，我想要一个改变，去感受一个不同国家的心态，体验不同的足球，我希望这能行得通。我没有意识到我永远不会在一线队。”

在曼彻斯特的这段时间有一件好事：阿苏林遇到了他的妻子，他孩子的未来母亲。阿苏林现在仍然住在英格兰西北部，通过Zoom向够力足球展示了屋外灰蒙蒙的天空，以此证明他仍然坚定地呆在英国。

在他的职业生涯足迹踏遍欧洲之后，阿苏林决定继续留在英格兰，为了他职业生涯的下一步，也为了更接近他的家人。在经历了如此动荡的职业生涯后，他希望最终找到一些稳定——为自己和孩子。

他补充道：“我在曼城踢球时遇到了我的妻子——夏洛特，她来自柴郡——但我们一见面，我就搬到了桑坦德。我们想搬去那里，在桑坦德生了孩子，之后她和我一起去了以色列。我走遍了全世界。我很幸运，我去过这么多地方，但我们想到的是我女儿长大后会发生什么。

“我希望她能得到最好的，不要像我一样到处乱跑。我不想让她那样，我希望她能稳定下来。上个赛季我在意大利踢球，这对她来说很受伤，因为她已经习惯了我的陪伴。我们决定让她待在这里，这里是家，我会做一切对她最有利的事。”

“如果我在其他地方找到一家俱乐部，我将不得不离开，这是工作，但我正在和英格兰的一些俱乐部谈判，试图在这里踢球。除了这里，我哪儿都去过。如果在接下来的几个月里我能在英格兰找到一家俱乐部，我会留在这里，一切都会很完美。”