巴萨新星加维完成国家队首秀 成为西班牙历史最年轻的首秀球员

恩里克决定给这位巴萨妖星一个机会，让他在欧国联半决赛中闪耀

巴萨潜力新星加维在西班牙击败意大利的欧国联半决赛中首发登场，成为西班牙国家队历史上最年轻的出场球员。

巴萨本赛季的表现令人失望，但这位17岁中场是球队为数不多的亮点之一。

本场比赛，他与巴萨队友布斯克茨以及马竞中场科克搭档，年仅17岁零62天的他成为了西班牙成年国家队历史上最年轻的出场球员，打破了安赫尔-苏别塔在1936年创造的历史。

他的巴萨队友法蒂去年曾接近打破这一纪录，他在17岁零308天的时候完成国家队首秀，成为苏别塔之后第二年轻的西班牙国家队登场球员。

恩里克赛后告诉Rai：“看看西班牙的小伙子多出色，在处子秀上看到一个如此有个性、如此自信的球员是不常见的，加维将是西班牙的未来，我认为也是现在。”

“维拉蒂是他的偶像！我和他说今天你要从第一分钟开始逼抢维拉蒂，他很享受。”

加维从11岁起就加入了巴塞罗那，最初是从贝蒂斯的青训系统招募的。

自那以后，他在球队青训营的表现就给人留下了深刻印象，他在2020年9月签下了第一份职业合同，一年后，在他17岁生日的几周后，他在西甲对阵赫塔菲的比赛中完成一线队处子秀。

迄今为止，加维已经代表巴萨在各项赛事中出场7次，尽管他还在等待自己的第一个进球。

他也不是周三唯一一个完成西班牙处子秀的新人。

比利亚雷亚尔的18岁球员皮诺在半场结束后不久代替受伤的费兰-托雷斯上场，这是他的第一次代表国家队出场。