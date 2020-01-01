巴萨抓点紧 经纪人：劳塔罗从没说过他不会去皇马

阿根廷人已经成为国际米兰的明星球员，他的经纪人贝托·亚克希望这名年轻球员在可以预见的将来继续留在梅阿查。

劳塔罗·马丁内斯的经纪人贝托·亚克表示，阿根廷国脚从未排除过转会皇马的可能性，不过他也可能与国际米兰签下一份续约合同。

2018年夏天，国米宣布从竞技俱乐部签下了这位阿根廷前锋，几乎没有任何不适应，劳塔罗·马丁内斯很快就在欧洲赛场站稳了脚跟。而现在，这位阿根廷国脚更是成为了欧洲各大豪门的头号引援目标。

西甲卫冕冠军巴萨目前位列积分榜榜首，加泰罗尼亚巨人愿意花大价钱引进这位梅西的阿根廷同胞，以竞争乃至取代步入职业生涯末期的苏亚雷斯。

其他球队

如果劳塔罗被国米放入转会市场，另一家西甲豪门皇家马德里也将加入对这位阿根廷球星的追求者行列，以取代本赛季表现低迷的本泽马和没有达到预期的前法兰克褔射手约维奇。

有迹象表明，马丁内斯没有兴趣与“银河战舰”签约，因为他在过去曾拒绝过皇马的邀请，不过他的经纪人坚称这一说法并不是事实，球员并没有说过会拒绝皇马。

贝托·亚克告诉《世界体育报》：“他从来没有说过自己不喜欢皇马之类的话，他只是强调自己想在国米取得成功。”

劳塔罗·马丁内斯可能会在某个时候离开梅阿查球场，因为巴萨内部已经将他视为了今夏引援的头号目标，而梅西也在之前的采访中肯定了他的能力，就连可能因此失去主力位置的苏亚雷斯，也对阿根廷人表现出了欢迎态度，并认为他是一位不可多得的优秀9号球员。

“对劳塔罗来说，能被世界最佳球员夸奖绝对是一种一种极大的赞美，”贝托·亚克补充道。

“我认为这对他来说是很好的鼓励。”

关于他未来的传闻对劳塔罗来说可能是一种干扰，像曼城这样的球队也在追求者行列，但贝托·亚克坚称事实并非如此。

他表示:“劳塔罗视这些传闻如无物，因为他只专注于自己现在所在的俱乐部，他知道把自己的事情做好，就能得到很大的满足感。”

国际米兰已经明确表示，他们不打算在短时间内放走劳塔罗·马丁内斯，他是蓝黑军团长期计划中的关键人物。

贝托·亚克希望这名22岁的球员在可预见的未来能够继续留在球队，在现阶段他没有必要考虑新的挑战。

他补充道:“劳塔罗与国际米兰签下的是一份5年合同，所有的转会新闻都是由媒体制造的。”

除了谈劳塔罗·马丁内斯可能的转会问题，贝托-亚克还讲述了自己挖掘这位天才前锋的过程。

“我是发掘了他的人，那时候他才15岁，他的技术、在球场上的控制能力以及气质给我留下了深刻印象。事实上，我们刚开始经历了非常困难的时刻，因为他在博卡青年和圣洛伦索的试训结果都很糟糕。”

在新型冠状病毒疫情导致意甲进入停摆之前，劳塔罗·马丁内斯在2019- 2020赛季总共代表国际米兰在各项赛事中出场了31次，打入了16粒进球。