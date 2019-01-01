巴萨引援也遭意外 替补门将内托伤缺最多2月

加泰罗尼亚缺少主力门将特尔施特根的经验丰富的替代者，因为巴西人将面临长期的停赛。

由于左手腕骨折，巴萨门将内托将缺阵8周。

这位新签约的球员在周二接受了手术，他在周末4-0战胜那不勒斯之前的训练中受伤。

这名30岁的球员在6月份从瓦伦西亚加盟巴萨，最初的交易价值2600万欧元(2300万英镑/ 3000万美元)，而贾斯帕·西莱森的交易方向正好相反。

他的缺席使得西甲冠军在周五对毕尔巴鄂竞技队的赛季揭幕战之前，缺少了经验丰富的第一选择马克-安德烈·特尔施特根的竞争者。

从巴塞罗那B队提拔20岁的伊纳基·佩纳有望跟随埃巴尔韦德的球队前往美国。

内托恢复的时间表可能会让他在10月国际比赛日之后才能复出。

内托在西班牙顶级联赛完成了67场比赛，而这位经验丰富的门将也曾代表尤文图斯和佛罗伦萨征战意甲，以及代表帕拉纳塞竞技征战巴西意甲。

尽管已经为这样的传奇俱乐部效力过，他仍然期待着与巴萨并肩作战，并希望能够获得冠军。

“这是任何球员的梦想。当你谈到巴塞罗那时，任何一个顶级球员都希望为这样一支球队效力，”内托告诉说。

“这是非常不同的。这意味着当你的俱乐部能够为每一个奖杯而战时，你的努力已经得到了回报。

“对我来说，作为一个总想赢的人，参加最高水平的比赛是最好的。”

巴萨也将在联赛揭幕赛上失去关键人物梅西，因为这位阿根廷超级球星的小腿受伤了。

“他正在恢复中，我不知道他是否为西甲的开始做好了准备，”周六在密歇根州4:0战胜那不勒斯后，巴尔韦德在新闻发布会上说。“这是困难的。”

这是巴萨在季前赛中的第四次成功，也是今夏从马德里竞技转会而来的安东尼·格里兹曼在著名的布劳格拉纳球场的首粒进球。