巴萨弃子遭尤文青睐 来吧！与C罗共组葡萄牙三剑客！

虽然此前有消息称埃弗顿将会以永久转会的形式签下从巴萨租借而来的安德烈·戈麦斯。不过尤文可能不会让太妃糖“轻易得逞”，这家意甲霸主可能会在这笔交易中横插一杠子。

根据英国媒体《太阳报》的最新报道，志在加强中场的尤文图斯再一次将目光瞄准了巴萨中场安德烈·戈麦斯，截至目前，这名被红蓝军团外租至太妃糖的葡萄牙国脚已经基本实现了自我救赎。

2016年夏天，巴萨耗费3100万欧元从瓦伦西亚签下了戈麦斯，不过两个赛季过去，他的表现却没有达到俱乐部和球迷的预期，特别是在球队引进了阿图尔之后，葡萄牙人可以说是彻底失去了自己在诺坎普的位置，以租借的形式前往古迪逊公园球场踢球成为了他不得已而为之的选项。

不过自在10月战胜水晶宫比赛中首次亮相后，安德烈·戈麦斯迅速在球场内外征服了教练与球迷，不仅成为了球队的中场大脑，还因大方赠送给寒冷球迷外套而饱受赞誉。

此前有英国媒体指出埃弗顿方面已经下定决心将租借转化为永久转会，无论是球队主帅马尔科·席尔瓦还是球队新任体育总监马塞尔·布兰德斯，都在面对媒体时证明了这一点。

不过由于与巴萨达成的租借合同中并无买断条款，埃弗顿想要直接签下安德烈·戈麦斯一点也不容易，正因如此，尤文图斯才起了了截胡的念头。

这位25岁的葡萄牙国脚与巴萨的现有合同将在2021年到期，其中还包含了一条8800万欧元的解约金条款。不过无论是埃弗顿还是尤文图斯，显然都不会为他掏出这样一笔巨款。

相较于埃弗顿，尤文方面或许在这一交易中更加占据优势。其一，巴萨在今夏就曾向斑马军团咨询过皮亚尼奇的转会问题，尽管在当时遭到了拒绝，但如果尤文现在愿意将这两人放入同一交易中，想必红蓝军团方面不会拒绝这一提议；其二，尤文阵中目前有着C罗、坎塞洛这两位葡萄牙国脚，尤其是C罗的存在，对安德烈·戈麦斯有着无与伦比的吸引力。

除了埃弗顿和尤文，热刺也是对安德烈·戈麦斯感兴趣的球队之一，白百合的首席球探史蒂夫·希钦甚至已经现场对他进行了详细考察。