巴萨年轻巨星登贝莱何时才能学会照顾好自己

法国人只有在转会窗口关闭后才有可能继续留在诺坎普，因为他又受伤了，但现在是他恢复健康，集中精力的时候了。

巴尔韦德知道问题来了。

巴塞罗那本来在第二天晚上主场迎战欧冠联赛的对手托特纳姆热刺，但是在诺坎普的小组赛阶段的比赛被登贝莱的再次迟到的消息蒙上了阴影。

当被问及他以前是否遇到过这样拖拖拉拉的球员时，这位前边锋打趣道：那就是我本人了！”

去年12月的那个时候，巴尔韦德设法用他的小玩笑来缓和气氛。

但是在巴塞罗那，登贝莱的的不守纪律已经不再是笑料了。

特别是在他最近的不检点之后。

上个星期五，巴萨在联赛首回合输给了毕尔巴鄂竞技，德贝莱告诉队医哈维·扬卡斯，他的左大腿有些疼痛。

这场客场比赛是这位容易受伤的边锋自一月份以来的第一次坚持到终场的比赛，但是登贝莱坚持说他很好。

据他的经纪人穆萨·西索科(Moussa Sissoko)说，这位前锋球员觉得自己只是抽筋。

巴萨的球员在周末剩下的时间里休息。扬卡斯告诉登贝莱，如果他的疼痛以任何方式恶化，不管是什么形式的，都要立即给他打电话。

22岁的他从未拨打任何一个电话。直到周一他回到训练场，登贝莱才告诉俱乐部的队医他的腿筋越来越不舒服。

随后的测试显示他有4厘米的撕裂，这名法国国脚将因此缺席5周的比赛。

巴萨被激怒了。

西索科被迫否认了有关登贝莱在登上飞往塞内加尔的航班前睡在毕尔巴鄂机场的长椅上而加重了伤势的报道，坚称他的当事人实际上是回去雷恩看望母亲的。

然而，诺坎普的感觉仍然是，登贝莱并没有百分之百地向俱乐部公开他在比赛后所经历的痛苦。

像登贝莱这样拥有爆炸性的速度的球员当然更容易受到肌腱问题——欧文是一个著名的例子,但法国人的问题是缺乏专业精神,俱乐部认为他不是尽力照顾他的身体。

这是登贝莱自2017年夏天以1.05亿欧元(9500万英镑/ 1.16亿美元)的价格从多特蒙德加盟巴塞罗那以来，第三次肌腱受伤。

此外，总共有5次肌肉受伤的纪录，还有很多关于登贝莱和他的小伙伴们通宵玩电子游戏的报道。

“这是一种混乱的生活，”球员的前总厨迈克尔纳亚(Michael Naya)上周说。“但他根本不尊重休息时间。”

“他太随意了。”

巴萨已经尽了最大的努力来提供一些帮助。俱乐部队长梅西甚至承认，球员们自己承担了一些责任去帮助登贝莱避免浪费他毋庸置疑的天赋。

“在球场上登贝莱是现级的象，这取决于他能(变得有多好）。”阿根廷人告诉马卡报。

“他有世界上所有的机会去做他想做的事。他可以做到最好的之一。”

“另一方面，他是一个正在适应一个新城市和新俱乐部的年轻人。

“你说得越少越好。有必要让他一个人呆着，这样他才能冷静下来。”

“他已经意识到自己的错误并改正了。我们将帮助他更专注于足球。”

塞尔吉奥·布斯克茨对登贝莱在季前赛中的显示出来的成熟表示了乐观，他说：“他看起来好多了。”

“每个人都很难进入一个有着不同语言和不同理念的新俱乐部。

“希望今年一切都能好起来，因为他能做出很多贡献，我们对他的期望也很高。”

巴托梅乌当然总是很快地表示支持德姆贝利，甚至在今年早些时候声称巴萨没有兴趣签下内马尔，因为他是一名差劲的球员。

“奥斯曼是一个年轻的小伙子，他来到了一个大俱乐部后，一切都不容易。”俱乐部主席告诉TVE。“但他已经适应了，他比内马尔好多了。”

然而，事情已经发生了变化，而且变化得很快。

就在一个月前，巴萨和巴托梅仍然对登贝莱成为世界强手的能力充满信心。

在那个阶段，被认为可以牺牲的是菲利浦·库蒂尼奥，这就是为什么这名在2018年1月才从利物浦来到球队的巴西人被允许以租借的方式加盟拜仁慕尼黑。

相比之下，登贝莱仍然被认为是巴萨的未来，他的信念建立在这样一个事实之上：有时，当他完全康复并集中精力的时候，这位脚下生风、两脚都能射门的边锋几乎势不可挡。

然而，在毕尔巴鄂事件之后，巴萨对登贝莱的幻想破灭了，他们甚至考虑把他作为把内马尔带回诺坎普的筹码。

随着加泰罗尼亚代表团周二抵达巴黎与巴黎圣日耳曼进行进一步的谈判，这个报价可能会再次被讨论——但是法甲球队对右后卫奈尔森·塞梅多更感兴趣，而巴萨现在更倾向于纯现金交易。

当然，转会到王子公园是有意义的，因为托马斯·图赫尔肯定会欢迎登贝莱的回归——他们曾在多特蒙德合作过一个赛季。

“奥斯曼是一个不可思议的球员，真的很有天赋。我可以在每次训练中看到他惊人的技术。

“他也是一个伟大的人。他有点疯狂。他是个很好的男孩，但是有点疯狂。”

“他喜欢笑，但也可以进行非常严肃的对话。”

不过，也许是时候让登贝莱来体会一次了。他想留在诺坎普，但当转会窗口关闭时，他留在加泰罗尼亚的唯一原因是他再次受伤了。

巴萨已经竭尽全力照顾他了。但是，在这个阶段，他需要开始照顾自己。