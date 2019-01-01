巴萨帅位待补 科曼拒绝确认长期执教荷兰队

这名前巴萨球员被认为是压力下的主教练巴尔韦德的替代者，周二，他没有排除去到巴萨的可能性。

就在外界纷纷猜测他将加盟巴塞罗那时，罗纳德·科曼拒绝确认他将会继续担任荷兰队主教练，而荷兰国家队正在备战欧洲国家联赛决赛。

这名56岁的教练被认为将接替饱受批评的巴萨主帅巴尔韦德，在西班牙豪门令人失望的赛季结束后，巴尔韦德的未来受到了质疑。

第二回合0-4负于利物浦，终结了巴塞罗那在欧冠更进一步的希望，他们以总比分3-4落败。而在上周末的国王杯决赛中，他们意外地以1-2输给了瓦伦西亚。

然而，尽管西班牙媒体报道说科曼被认为是巴尔韦德的替代者，但这位前巴萨后卫不愿意就荷兰国家队备战之外的事情发表评论。

他在周二的新闻发布会上说：“我认为这是关于荷兰队的，所以我想就此打住。”

当被问及是否愿意保证他将继续担任橙衣军团的主教练时，科曼回答说：“这很容易，但我不会回答你。”

科曼正在为他的球队备战首场国联决赛，荷兰将在6月6日的半决赛中迎战英格兰，而就在前一天，东道主葡萄牙将在另一场比赛中迎战瑞士。

尽管他的阵容中的阿贾克斯队员经历了一场艰苦的比赛，科曼坚持认为荷甲冠军球队进入欧冠半决赛只会被认为是积极的。

“这个赛季能看到阿贾克斯球员的发展真是太棒了。”他说，“事实证明，欧洲战场上的成功并没有阻碍球员的发展。许多球员因此获得了成长。”

“但看看球员们是如何训练的，你不会觉得他们已经认为赛季结束了。我不认为他们在还有几场比赛要打的情况下显得很挣扎，也不觉得他们很疲劳。”

与其他三支球队不同的是，荷兰球员在俄罗斯世界杯预选赛失利后，在进入2018-19赛季之前有一个较长的休息时间。

科曼是在资格赛失利后被任命国家队主教练的，取代了桑德兰前主教练迪克·艾德沃卡特。