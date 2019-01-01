巴萨就违规接触格里兹曼一事提出上诉

巴萨主帅已经确认，西甲卫冕冠军将就西班牙足协做出的300欧罚款的决定提出上诉。

西班牙足协在本周四宣布，巴萨在引进前马竞球员格里兹曼的过程中存在违规操作，依此对西甲卫冕冠军做出了处罚。

这个夏天，巴萨花费1.2亿欧元将法国前锋招致麾下，但马竞方面声称格里兹曼与巴萨在非转会期已经进行了私下接触并达成协议，所以解约金应该按照双方私下达成协议时的标准来支付，也就是2亿欧元。

格里兹曼作为球员没有受到处罚，而加泰俱乐部则接到了西班牙足协数额为300欧元的警告性处罚。不过即便如此，巴萨仍然决定对这一处罚提出上诉。

巴萨主帅巴尔韦德在新闻发布会上说道：“我不知道这件事具体的来龙去脉或者法律依据。我理解的就是俱乐部正在上诉。”

球场之外，巴萨也一直难得空闲。除了周四的罚款，周五他们又与前球员内马尔对簿公堂，这位如今效力于法甲冠军的巴西国脚要求俱乐部支付他的续约奖金。

巴尔韦德继续说道：“这就没停过不是吗？八月的时候我们都在等转会窗关闭，但内马尔的事情仍在继续。”

“我已经没什么可说的了，这是跨俱乐部的问题，并且是球员的合同问题，这不是我所关注的。”

“之前有没提内马尔的新闻发布会吗？这赛季我们还是试着这么搞一次吧。”