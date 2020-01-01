巴萨小心点！皇马队长强势喊话冠军竞争对手

这名后卫在周日的比赛中取得了进球，他的球队在对阵埃瓦尔的比赛中取得了进球，他发誓要一直追赶身前的巴萨。

在西甲回归赢得开门红之后，皇马队长塞尔吉奥·拉莫斯对巴萨发出了争冠警告。

本周六，皇马在迪斯蒂法诺球场3-1击败埃瓦尔，将与领头羊巴萨的差距缩小到2分以内。

在比赛的上半场，克洛普率先破门，随后阿扎尔助攻拉莫斯再下一城，马塞洛则将比分扩大至3比0。不过在中场休息之后，皇马的表现有所下滑，佩德罗·比加斯洞穿了库尔图瓦的五指关，成功破门为客队搬回一城。

其他球队

拉莫斯在第61分钟后因“轻微撞击”被迫下场，这对皇马来说并不是什么好消息，不过这位中卫仍然对重启联赛拿到首胜感到高兴。

“我只是有些不舒服，下场是出于谨慎的考虑。很高兴联赛重启并拿到三分，我们还有10场比赛要踢，我们会全力以赴。”

“这对每个人来说都有点奇怪，在经历了一段艰难的时期后，作为皇马队长，我想以这一身份向所有人致以鼓励。这是一种奇怪的状况，我们不能走出自己的家门，但我们总是需要从糟糕的事情中看到积极的一面。”

“足球的回归是整个国家的喜悦，一切都在回归正常，这对每个人都很重要，我们也一样。”

“我认为我们做得很好，我们在过去几周努力恢复，找回了过去几个月失去的状态。我们回来了，以最好的方式去踢球，我们还有很多可以改进的地方。”

“前45分钟，我们表现出了良好的强度，并取得了进球。下半场的比赛强度有所降低，这是我们需要学习和改进的地方。总的来说，我们表现得很不错，但还有很多需要改进的地方。很高兴这场比赛能拿到三分。我们将以最好的方式为下一场比赛做准备。”