巴萨官方否认违规操作 与拉比奥特不存在任何协议

拉比奥特与巴萨的绯闻早已甚嚣尘上，但西甲冠军对于双方已经达成协议的说法进行了否认。

巴萨官方否认已经与大巴黎中场拉比奥特就转会达成协议。

拉比奥特目前与法甲卫冕冠军的合同将在本赛季末到期，而据媒体报道，他的下一站极有可能是西甲领头羊巴萨。

23岁的法国中场是在与俱乐部的续约过程中突然宣布退出谈判的，这一决定疑似导致他在12月5日之后就再未出现在西甲领头羊的首发名单当中，尽管图赫尔坚称这样做是出于竞技方面的考虑。

大巴黎体育主管亨里克宣称球员在续约一事上误导俱乐部，并且指责巴萨没有遵循转会条例，在转会窗口开启前就试图与球员达成初步协议。

巴萨方面今天针对这一指控发表声明，他们承认的确两次与大巴黎就拉比奥特转会事宜就行接触，但否认有进一步的协议被透露或同意。

声明中写到：“巴萨俱乐部希望能够澄清，我们在这件事情中不存在任何违规操作。”

“双方唯一的接触是发生在8月间和一周以前。两次接触都只是向大巴黎体育主管部门表明巴萨对于球员拉比奥特的兴趣。”

“巴萨一直希望能与大巴黎以及其他俱乐部在处理交易时保持最大的透明度。巴萨否认与大巴黎球员拉比奥特间存在任何形式的协议。”

除了拉比奥特，巴萨还被传即将签下阿贾克斯当红中场德容。