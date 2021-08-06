巴萨官方：俱乐部无法与梅西续约 球员将结束巴萨生涯

这位阿根廷球星与巴塞罗那的谈判已经破裂，现在他长达21年的巴萨生涯已经结束

今天凌晨，巴塞罗那俱乐部官方证实他们不会与梅西续约，这位阿根廷巨星将离开球队。

这位阿根廷球星的合同在六月底已经到期，但外界一直期望他会在新赛季前完成续约。

梅西在周四与俱乐部进行了会谈，尽管双方都希望完成续约，但据够力足球了解，双方在谈判中存在分歧，最终导致无法达成协议。

巴萨官网上的一份声明写道：“尽管巴塞罗那俱乐部和梅西今天已经达成协议，双方都有明确的意向签署一份新合同，但由于财政和结构上的障碍（西甲规定），我们将无法续约。”

“有鉴于此，梅西将不会留在巴塞罗那。双方都对球员和俱乐部的愿望最终无法实现深感遗憾。”

“巴塞罗那俱乐部衷心感谢这位球员为俱乐部的发展做出的贡献，并祝愿他在个人和职业生涯的未来一切顺利。”

梅西此前已经同意与巴萨续约五年，这位34岁的球员愿意降薪50%来继续留队。

但是俱乐部糟糕的财政状况使得他们不可能在不大幅削减工资的情况下为梅西完成注册。

这名前锋将在新赛季开始前选择新东家，但目前仍不知道他最终会前往何处。

据说巴黎圣日耳曼和曼城都渴望引进梅西，他们被认为是少数几支能够满足他薪水要求的球队。

梅西此前也表达过想回到青训球队纽维尔老男孩退役的愿望。

梅西在13岁时来到巴萨，并在青训体系中不断晋升，2003年，16岁的梅西完成巴萨一线队首秀。

这些年，他已经成长为足球史上最伟大的球员，获得了10座西甲冠军和4座欧冠冠军，以及其他众多奖杯。

梅西最近首次为阿根廷国家队赢得了重要奖杯，帮助潘帕斯雄鹰在今年的美洲杯上夺冠。