巴萨大胆谋划短租奥巴梅杨 阿森纳反应必定愤怒

西甲冠军希望暂时签下这名枪手射手来代替受伤的苏亚雷斯。

巴塞罗那正在策划一项大胆的行动，希望本月以租借的方式签下奥巴梅杨。

西甲冠军一直与阿森纳队长联系在一起，他在北伦敦的合同已经进入最后18个月。

在俱乐部体育委员会的一次会议后，够力足球确认，在一月转会窗口结束之前，引进加蓬国脚将是巴塞罗那的首要任务。

巴塞罗那主席巴托梅乌、首席执行官奥斯卡·格劳、足球总监埃里克·阿比达尔、技术秘书拉蒙·普拉内斯和主教练基克·塞蒂恩在周一晚上的会谈中一致同意，必须引进一名前锋来顶替受伤的路易斯·苏亚雷斯。

乌拉圭人因为右膝外侧半月板受伤而接受了手术，他将缺阵四个月。上赛季英超联赛中与萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫并列射手榜第一的奥巴梅杨是他们的头号目标。

但是巴塞罗那很可能将会失望，因为他们很难说服枪手接受他们的头号射手六个月的租借合同，然后在赛季结束后永久签下国际米兰前锋劳塔罗·马丁内斯。

这一提议可能会引起阿森纳管理层的愤怒反应，他们还没有放弃说服奥巴梅杨在北伦敦签下新合同的希望。

主教练阿尔特塔上周表示，他甚至没有考虑过奥巴梅杨这个月离开的可能性，而这名前锋本人也否认他想要离开。

奥巴梅杨说：“我也想对媒体上关于我的一些谣言做出回应。人们喜欢编造故事，他们应该关注球场上发生的事情。”

“他们说得太多了，让我头疼！我是阿森纳队长。我喜欢这个俱乐部。我致力于为它效力，并且不顾一切地想把它带回到属于它的顶峰。”

本赛季在26场比赛中打进16球的奥巴梅杨，在阿森纳与水晶宫的比赛中被红牌罚下，目前正执行停赛三场的处罚，并将缺席周二晚上与切尔西的比赛。