巴萨在等待最佳时机解雇科曼 比利时主帅马丁内斯是头号目标

巴萨已经准备再次换帅，但他们想等到下一个国际比赛日再解雇科曼。

巴萨正准备解雇科曼，据够力足球了解，这位荷兰主帅将下课，而比利时主帅罗伯托-马丁内斯将成为巴萨的头号目标。

关于科曼未来的猜测已经持续了好几个月，但是现在决定转向一个不同的方向。

巴萨现在正在等待一个合适的时机来做出换帅决定，因为他们正处于繁忙的国内和欧洲赛程之中，但换帅的决策即将拍板。

目前巴萨的赛程非常激烈，今天凌晨1-1战平格拉纳达之后，他们将在周四客场挑战加的斯，并在周日主场迎战莱万特。

在这一过程中，他们不会采取任何行动，同时他们也没有确定科曼的继任者，而且仍然面临着财政困难，这使得俱乐部难以为解雇科曼支付违约金。

然而，巴萨即将筹集到1200万欧元，这笔钱将用来支付科曼的薪水，并终止他目前那份持续到2022年夏天的合同。

在国内赛程结束后，巴萨还有一场对阵本菲卡的欧冠小组赛要踢，然后是迎战强敌马竞。

2021-22赛季的第二次国际比赛日将在10月中旬开始，预计届时巴萨将在解雇科曼的问题上采取行动——除非目前在积分榜上排名第七的巴萨在球场上遭遇了令人震惊的命运逆转，否则科曼的饭碗大概率保不住。

够力足球了解到，巴萨不会选用一名主帅来作为过渡，他们正在制定有利于俱乐部发展的长期方案。

前主帅哈维继续与俱乐部传出绯闻，他已经公开表示自己愿意在未来回巴萨执教。不过，他与卡塔尔球队阿尔萨德还有合同在身，而且他也不是巴萨主席拉波尔塔和其他董事会成员的首选。

现在，巴萨高层更倾向于选择比利时主帅马丁内斯，但他同样有合同在身。

马丁内斯目前专注于比利时10月的欧国联赛事，而2022年世界杯的预选赛也在顺利进行当中。

马丁内斯是一个加泰罗尼亚人，他可能会在欧国联后选择离开比利时国家队。

而巴萨现在仍处于官网状态，他们正在等待时机出现，俱乐部还没有展开任何谈判。

有一点很明确，那就是留给科曼的时间不多了，他可能很快就要重新找工作。