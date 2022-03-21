巴萨回来了！哈维战术奏效 国家德比客场屠杀皇马

每个人都能看到，但在今天之前，没有人完全相信。

哈维已经复活了巴萨，巴萨回来了。

客场4-0大胜皇马会被载入巴萨史册，与2009年6-2大胜和2010年5-0大胜一样，但或许与这场比赛最相似的，是2004年巴萨2-1客胜皇马。

那场比赛，哈维作为球员取得进球，虽然巴萨最终没有赢得联赛冠军，但这场比赛让皇马最终被瓦伦西亚反超。而对巴萨来说更重要的是，那场比赛开启了俱乐部的新时代。

在被死敌皇马羞辱多年后，那一夜成为巴萨俱乐部的转折点。在那之后，他们尝尽各种成功，但即使在还未收获冠军时，球迷们也知道这样一场胜利是多么重要。

当时巴萨赢球后，大约四千名球迷到巴塞罗那机场等待他们的英雄归来，球迷们意识到了俱乐部将迎来巨大改变。

今天巴萨的这场胜利羞辱了领跑积分榜的皇马，但不太可能阻止他们夺冠，因为皇马现在仍然领先第二名的塞维利亚9分，不过这感觉与2004年的那场胜利是如此相似。

巴萨此前5次西班牙国家德比均输球，其中4次出现在联赛，1次出现在今年一月的西超杯，这是自上世纪60年代以来，巴萨最糟糕的国家德比战绩。

一月在沙特输给皇马的那场比赛感觉就像一个转折点，即使巴萨输掉了比赛，但俱乐部主席拉波尔塔还是表扬了他们的表现。

这是可以理解的，因为尽管输给死敌让人沮丧，但巴萨的进步有目共睹。在今天这场比赛中表现出色的弗兰基-德容，在那场比赛后表示巴萨永远不该满足于输掉德比。

这不仅表明了球员的态度，也表明了哈维和他的球队的标准，不断寻求提高表现并纠正错误。

哈维为巴萨重新注入活力的速度之快令人惊讶，在哈维接手球队时，巴萨在欧冠小组赛的六场比赛中只打进了两个球，并跌入欧联杯，同时在西甲积分榜上也只排名第九。

自从哈维回到家后，巴萨已经取得了许多进步，对马德里竞技、那不勒斯和瓦伦西亚的大胜尤其引人注目，而且人们普遍承认，球队每场比赛都在提高。

球员们越来越有能力遵循哈维建立的体系，以及他希望他们能够在睡梦中都能完成的动作。

巴塞罗那不再像以前那样被挡在门外，无法在精神上应对如此规模的比赛。

就像他们周中在伊斯坦布尔的火爆气氛中逆转加拉塔萨雷一样，他们在伯纳乌闲庭信步，把这里变成了他们的花园。

从登贝莱和奥巴梅扬的配合（他们出色地合力打入巴萨本场比赛的第一个进球），到费兰-托雷斯随意穿越皇马的防线，巴萨这场比赛都占据了主导地位。

巴萨打进了4球，但就算打进8球也不是不公平或不现实的。这对主场作战的皇马来说是一场"洗礼"，而那些几个月前在巴萨看起来已经失去位置的球员，以及像阿尔巴、布斯克茨和皮克这样的老将，今天从头到尾都是精英级的表现。

哈维正在让球队踢出一种适合他们的足球，他带回了瓜迪奥拉式的风格，突然间，巴萨的老将们看起来恢复了活力。

即使球队舒适地主导着比赛，哈维仍然在边线上大声吼叫，要求他们更完美。

他做出了正确的决定，让阿劳霍担任右后卫，这位中卫很好地防住了维尼修斯，并取得进球，使巴萨2球领先。

托雷斯的跑动继续让人感到赏心悦目，尽管这位西班牙国脚的射门一直不稳定，但他在奥巴梅扬的反击中出色地打进第三球，而奥巴梅扬则打进第四球。

巴萨体育总监马特乌-阿莱曼尼在一月份正确地签下这对充满活力的前锋组合，以及阿尔维斯和特劳雷，也应记一功。

本场比赛皇马缺少了本泽马，但即使法国人没有受伤，双方之间的差距也是巨大的。安切洛蒂此役改用菱形中场，这可能让他的球员们感到困惑，但哈维的巴塞罗那看起来有能力击败摆在他们面前的任何球队。

他成为自1959年的海伦尼奥-埃雷拉以来，第一位在自己的西甲国家德比首秀中4球取胜的巴萨主帅，4球取胜感觉很合适，因为哈维在2009年巴萨6-2客胜皇马的比赛中，送出了4个助攻。

在那场比赛中，哈维作为一名球员统治了皇马，而现在他在教练席上再次做到了这一点。而且他只是刚刚开始。

这场比赛是巴萨向他们的对手发出信息的机会。但是，他们没有通过信箱投递，而是直接敲开了门。

比赛结束后几分钟，皮克在推特上写道："我们回来了。"

没有人能够不同意。