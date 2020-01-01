巴萨发言人：库蒂尼奥将继续效力拜仁

西甲豪门否认了外界关于巴西国脚可能回到诺坎普的猜测

巴萨无意将目前租借效力于拜仁的库蒂尼奥提前召回，西甲豪门的一位发言人驳斥了媒体“捏造”的假新闻报道。

根据媒体此前的报道，西甲方面已经准备好终止这份与另一家欧洲豪门达成的一赛季租借协议。

在2019- 2020赛季开始之前，未能在巴萨证明自己价值的库蒂尼奥被批准转会至德甲霸主，被允许离开诺坎普也宣告着巴西国脚此前18个的努力基本都付之东流。

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2018年1月，巴萨斥巨资从利物浦签下了他，但随后的一切都证明，红蓝军团的这笔交易几乎没能收到任何回报。而选择将其以租借加选择性买断形式送至德甲，一方面代表巴萨想从巴西人身上收回部分投资，一方面也说明他们想要看到秋云本人能够恢复到最佳状态。

不过显然，库蒂尼奥在这次租借中，再次没能证明自己，24场比赛7球8助攻也未能彻底说服拜仁。德甲霸主原本对他有着更高的期盼，认为他会在新的环境中再次发光发热。

在拜仁似乎不准备买断的情况下，有报道称巴萨准备将库蒂尼奥召回，并通过将其再次出租或出售来回笼资金，用来寻找苏亚雷斯的替代者。

不过，一位俱乐部的发言人驳斥了外界的这一报道，他告诉够力足球和SPOX：“按照协议，至少在本赛季的剩余时间，库蒂尼奥都会留在拜仁慕尼黑，其他的任何新闻都是编造的。”

从巴萨发言人的声明来看，库蒂尼奥将继续在巴伐利亚度过自己的2019-20赛季，但显而易见的是，拜仁需要想办法从巴西人身上得到更多。

汉斯·弗里克承认，这一点确实是一直困扰球队的问题，他和他的前任科瓦奇都未能充分发挥这位中场球员的作用。

这位拜仁临时主帅表示：“库蒂尼奥是一位天赋异禀的球员，但他仍然需要和自己的队友进行更多的交流互动。我认为他还没有完全融入球队，我们还没看到他最好的一年。训练营对他来说很有用处，下周我们还有很多计划，比如比赛，我们希望他能再进步一些，充分表现出自己的水平。”