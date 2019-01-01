巴萨即将就内马尔与巴黎谈话

加泰罗尼亚人希望得到这名巴西人，尽管他们需要筹集转会资金，并腾出工资预算来帮助转会。

巴塞罗那正准备与巴黎圣日耳曼就内马尔的签约进行谈判。

法甲冠军对这名巴西国脚的要价一直很坚定，并坚持对这名球员的估价为2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.49亿美元)，这名球员是他们2017年从巴萨签下的。

然而，随着这位27岁的球员渴望回到诺坎普，以及西甲豪门准备在未来几天给出正式报价，转会价格很可能会有所变动。

事实上，在这个充斥着对内马尔未来的猜测的夏天，加泰罗尼亚俱乐部主席何塞普·巴托梅乌公开宣称这位前桑托斯球星想离开巴黎。

尽管内马尔已经回到了法国俱乐部训练，但他没有参加球队的季前赛准备，他不得不在看台上观看队友们在周六2-1击败雷恩赢得超级杯冠军。

有消息称，法甲球队已经意识到这名球员想要重回巴萨，如果潜在的购买队伍不是加泰罗尼亚人的话，转会很可能已经发生了。因为自从内马尔决定离开巴萨后，两家俱乐部之间的关系就开始恶化了。

因此，巴黎圣日耳曼不会让巴尔韦德的球队轻易完成转会，尽管他们很清楚在2019-20赛季开始之前，一场持续的肥皂剧将会给俱乐部带来负面影响。

为此，巴萨完成任何潜在交易的时间已经不多了，法甲联赛将于8月9日开始，而新赛季的西甲联赛将于8月16日正式开始。

尽管马尔科姆已经与泽尼特达成了一笔可能高达4500万欧元(合4100万英镑/ 5000万美元)的交易，但巴萨仍需要筹集更多现金，为收购内马尔提供资金。

拉菲尼亚·阿尔坎塔拉将在未来几天离开，而库蒂尼奥几乎肯定需要离开，为他的国家队同胞腾出位置，而拉基蒂奇是另一个待售的球员。

据够力足球在2018年11月的报道，“内马尔行动”已经开始了，尽管巴萨董事会对巴西人的回归存在质疑，但现在普遍认为这次转会将是积极的。

与此同时，巴黎圣日耳曼也公开表示了他们保留内马尔的决心，姆巴佩和卡瓦尼都表示希望他留下，而主教练托马斯·图赫尔则经常强调这是球员和俱乐部之间需要解决的问题。

维拉蒂也对这个传闻发表了自己的看法，尽管他表示如果27岁的内马尔想要离开法甲冠军的话，他应该被允许离开。

巴萨和巴黎圣日耳曼之间的谈判将如何进行还有待观察，因为巴黎圣日耳曼仍然希望从这笔宝贵的资产中获得尽可能高的价格。

但随着加泰罗尼亚人主动提出谈判，价格很可能会有所变动，尤其是如果球员试图进一步施压，而他在王子公园的处境变得难以维持。