巴萨功勋皮克：等我不再享受足球才会选择退役

这位31岁的后卫仍然是巴塞罗那的关键球员，他希望在职业生涯结束前能取得更多的成就。

巴塞罗那后卫杰拉德·皮克表示，一旦他不再享受足球，他就会结束自己的职业生涯。

这位中后卫在周日为加泰罗尼亚球队攻入一球，帮助巴萨以5:0大胜莱万特——这是他在最近三场西甲比赛中的第二个进球。

31岁的皮克仍然是巴尔韦德麾下的关键球员，他们目前在西甲联赛中领先第二名三个积分，但是他承认他感到很难适应这个赛季。

然而，在为红蓝军团出场460次之后，这位前西班牙国脚坚称他仍然在球队过得很开心。

“我们最近踢得更好，失球更少，得分更多。”皮克在2018年世界杯后从西班牙国家队退役，他告诉记者，“现在，我们正在考虑下一场对阵塞尔塔的比赛。”

“像前几个赛季那样首发很困难，但是如果哪天我不喜欢我所做的事情，我就会离开。我们希望和这一代伟大的球员一起做很多伟大的事情。”

路易斯·苏亚雷斯首开纪录后，梅西在莱万特球场上演帽子戏法，这两位南美球星本赛季在西甲联赛的总进球达到25个。

“再加上我的话就28个了。”皮克开玩笑说，“他们是近年来最好的进攻组合。路易斯身上流淌着进球的血液，而在里奥身上，这一切都是以前说过的。我们有火力，我们只是需要在后方改进。”

在塞梅多无法出场的情况下，巴尔韦德的球队在对阵东道主的比赛中使用了三后卫的阵型，皮克对变化的应用感到高兴。

“我们有三个中后卫和两个边后卫。所以我们踢得很好。塞梅多的缺席是最后一刻的事。由于没有一个天生的右后卫，我们决定改变阵型。”

皮克本赛季为巴萨出场22次，在各项比赛中攻入5球。