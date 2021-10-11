巴萨副主席：我们明年无力签下哈兰德 正在与多名球员谈续约

巴萨渴望与队内一些炙手可热的年轻球员续约，与佩德里和法蒂的合同谈判也在进行中

巴塞罗那准备提高加维的合同中价值5000万欧元解约条款，这位破纪录的17岁球员将与同为潜力新星的法蒂和佩德里一起获得新合同。

作为诺坎普的一名年轻中场球员，加维已经成为西班牙国家队最年轻的首发球员，他在为俱乐部出场7次后就完成了国家队首秀。

他的身价现在正在飙升，他的潜力得到了全世界各大球队的关注，巴萨也意识到有必要延长加维的合同，来阻止竞争对手的挖角。

当被问及俱乐部是否担心加维的解约金条款时，巴萨副主席拉法-尤斯特告诉《世界体育报》：“我希望我们每天都有这样的担忧，因为这意味着我们拉玛西亚的球员是不可估量的财富。”

“我为加维感到高兴，他的成熟程度与他的年龄不相称，他看起来不像是17岁，而像是37岁。”

“我们会给他安全感，这样他就会明白，在未来的许多年里，巴萨都是他的家。”

巴萨已经准备好向加维送上一份续约报价，而佩德里、法蒂和登贝莱等球员则已经在谈判之中。

当被问及他对这些球员的续约是否有信心时，尤斯特说道：“对于佩德里，你可以适度乐观，对于法蒂也是如此。希望我们能很快宣布这两项续约。”

“至于登贝莱，我们正在努力，以便尽快让续约成为现实。”

“我看到他对巴萨感到非常兴奋，前几天我和他在一起，他真的很想在球队扮演一个角色，他对俱乐部的新计划感到非常兴奋。”

巴萨仍在清理俱乐部的财务问题，这些问题导致了梅西在夏天的离开。

这支西甲豪门希望他们能尽快回到能够争夺最优秀球员的位置上，但尤斯特表示，多特蒙德前锋哈兰德——欧洲各大豪门都想要的球员——将不可能在2022年加盟巴萨。

在谈到巴萨签下哈兰德的前景时，他表示：“从现在到明年，我们将看看情况如何，以及我们可以签下什么人。”

“首先你必须加固房子，然后我们会看到自己能做些什么，与此同时不忽略我们总是想要最好的球员的事实，而哈兰德就是世界上最好的球衣之一。”