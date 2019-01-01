巴萨副主席亲承：内马尔想要回来 还未展开商谈

俱乐部意识到这名巴西前锋可能会在夏天转会，但坚称双方没有进行任何讨论。

内马尔“想回到巴塞罗那”，俱乐部副主席乔迪·卡多纳说，但是他们还没有和巴黎圣日耳曼前锋进行商谈。

这名巴西国脚的转会计划正在讨论中。

作为2017年夏天一笔创纪录的2.22亿欧元(2亿英镑/ 2.62亿美元)交易的一部分，他离开了诺坎普前往法国。

他已经在大巴黎送上了无数的进球和奖杯，但内马尔据说正在寻找离开王子公园的方法。

有消息称巴萨愿意欢迎这名南美球员回到他们的球队，但是加泰罗尼亚俱乐部还没有开启转会谈判。

当被问及与内马尔的联系时，卡多纳告诉记者：“现在还不是谈论转会的时候。”

“我们正在进行让一些球员离开的工作；这个期限到本月30日为止。

“正确的说法是内马尔想回到巴塞罗那，但我不同意巴萨担心签下内马尔，这还没有发生。”

“关于他的离开，我有很多不喜欢的地方。

“有消息称我们签下了内马尔。我们还没有签下任何人。我们还没有和他取得联系。他和许多人一样都想为巴塞罗那效力。”

“我并不惊讶内马尔想要回来，这已经发生在其他人身上了，他们都回来过——塞斯克(法布雷加斯)，(杰拉德)皮克。

“内马尔是一名伟大的球员，但他离开的情况也需要评估，看看这能否成为现实。”

内马尔并不是唯一一个出现在巴塞罗那的招募雷达上的前锋。

马德里竞技前锋安东尼·格里兹曼的转会已经讨论了一段时间。

他已经在今年夏天为转会敞开了大门，而一年前他选择了关闭转会大门，但巴萨董事会还没有接触到这位法国国脚。

卡多纳补充道：“我明白任何球员都有一个目标，那就是来到巴塞罗那，历史上最好的球员都在这里踢过球。”

“所有球员都愿意来这里踢球，但我们必须有一个平衡的预算。”