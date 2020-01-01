巴萨准备再寻前锋 但总监拒绝透露潜在目标

吉列尔莫·阿莫尔承认俱乐部正在寻找另一名前锋，如果有机会的话也会考虑紧急租借的形式。

巴塞罗那正在寻找另一名前锋，总监吉列尔莫·阿莫尔承认，但是西甲豪门不愿意透露潜在的目标。

尽管冬季转会窗口已经关闭，但是对诺坎普来说，增援的机会仍然是敞开的。

其他球队

尽管必须与国内竞争对手之间达成协议，但紧急租借交易仍有可能完成。

这迫使巴萨在短期内将目光放在了国内市场，他们已经和瓦伦西亚球星罗德里戈联系了一段时间了。

他们需要再引进一名球员，因为路易斯·苏亚雷斯在可预见的未来将会缺阵，而登贝莱也可能会因伤缺阵5个月。

阿莫尔承认，正在探索可能的选项，但他选择对潜在对象保密。

在3-2战胜皇家贝蒂斯后，当被问及是否正在寻找新的目标时，他告诉记者:“我们不能说出名字。”

“在我们做出决定之前，我们必须先看看登贝莱的情况。”

“如果有签下某人的好机会，我们会看看能做些什么。”

巴萨在对阵贝蒂斯的比赛中从锋线以外的地方获得了灵感，弗兰基·德容、塞尔吉奥·布斯克茨和克莱门特·朗格莱都取得了进球。

梅西为所有这些努力提供了助攻，阿莫尔很高兴地看到，在最近为稳定状态而奋斗之后，他的全队表现都很出色。

他补充道：“我们重复了在毕尔巴鄂的表现。我们已经站起来，证明我们是一支胜利的队伍。”

“我们是一支强大的球队，我们愿意为一切而战。我们展示了我们的实力，创造了很多机会。”

“我认为我们的防守也做得很好。”

“在正常情况下(杰拉德停赛)，皮克都会首发。今天朗格莱和乌姆蒂蒂首发了，并且表现出色。”

“两位中后卫都踢得很好。”

尽管巴塞罗那在对贝蒂斯的比赛中重新找回了胜利的感觉，但他们仍然在西甲联赛中排名第二，落后于对手皇家马德里队，而且在新主帅奎克·塞蒂恩的带领下，他们仍在寻找新的火花。