巴萨伤兵名单再添一人 法蒂因伤无缘战赫塔菲

这位少年球星将和梅西一起在场边观看巴萨周六前往阿方索·佩雷斯球场的比赛。

巴塞罗那宣布，少年前锋安苏·法蒂因右膝肌腱问题将缺席周六对赫塔菲的比赛。

法蒂的受伤意味着他将成为越来越多错过西甲比赛的关键球员之一，其中包括梅西。

在周五的训练结束后，巴塞罗那发表了一份声明，确认了法蒂的伤势，并表示他将缺席多长时间目前还不清楚。

声明中写道：“在训练结束后，安苏·法蒂因右膝肌腱问题将缺席周六对赫塔费的比赛。他的康复情况将决定他重返赛场的时间。”

由于梅西缺席了本赛季首个月的比赛，法蒂出人意料地帮助球队填补了一些空缺，他在五场西甲比赛中攻入两球并助攻一次。

此外，他还可能被西班牙选入U17世界杯大名单。世界杯将于10月26日至11月17日在巴西举行，不过有报道称西班牙可能会将法蒂快速纳入U21阵容。

“我希望他能和我们在一起。”巴塞罗那主教练巴尔韦德这样评价这名少年：“如果他加入21岁以下青年队，那将是国家队的比赛时间，U17的国家队时间会更长。我们必须等待，看看联盟会做出什么样的决定，所以没有什么好说的了。我们希望他离开的时间越短越好。”

巴萨目前在西甲积分榜上排名第六，他们在前六场比赛3胜1平2负。