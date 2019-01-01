巴萨主席：梅西的余生都和巴萨联系在一起

巴萨主席相信俱乐部的宝贵资产将在2021年他的合同到期后继续留在诺坎普。

巴塞罗那主席巴托梅乌认为，五次金球奖得主莱昂内尔·梅西可能会在俱乐部再待五年。

即使在已经32岁的年龄，梅西仍然在西甲和欧冠联赛中树立了新的卓越标准，他在诺坎普的合同还有两年才到期。

这名阿根廷国脚的合同中包含了一项条款，允许他在每个赛季结束后免费离开巴萨，同时也为他的离开做了幕后准备。

巴托梅乌并不担心梅西在加泰罗尼亚的长期未来，然而，他相信这位超级球星在未来的很多年里仍然会在俱乐部的名册上。

“当然，如果他（梅西）感觉自己还很强壮，很有野心，那将是所有人的愿望。”巴托梅乌开始说：“最终必须由他来决定。他有权决定何时停止踢足球。但就像他几周前说的，他想在巴塞罗那结束自己的职业生涯。在接下来的两到三个赛季，我们的领袖将继续是莱奥·梅西。毫无疑问，他仍然年轻，仍然强壮。他仍然雄心勃勃。所以莱奥·梅西在接下来的2年、3年、4年或5年里仍然会和我们一起踢球。我对此毫不怀疑。”

梅西本赛季在七场西甲比赛中贡献了8个进球和4次助攻，他最近的帽子戏法使他连续11年在一个自然年里达到40个进球。

巴托梅乌确信阿根廷人与巴萨的关系将会永远持续下去，无论他什么时候决定挂靴或者开始新的挑战。

“我毫不怀疑，在梅西结束他的足球生涯后，他的余生都将与这家俱乐部联系在一起。”巴托梅乌补充道：“首先，因为他是足球史上最优秀的球员，他在这里踢球。我不相信还有谁能比得上他的成就或纪录。或者是他的天赋、领导力和他在足球界至高无上的地位。所以他将继续与巴萨联系在一起。毫无疑问。”