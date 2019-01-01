巴萨主席：格列兹曼不在引援名单 梅西绝不会离开

巴萨主席巴托梅乌表示，夏窗引援会很困难，但格列兹曼仍是马竞球员，不在巴萨的引援名单上。他同时开玩笑表示，即使梅西与俱乐部的合约中仅有1欧元的违约金，这位阿根廷球星也不会离开巴萨。

北京时间4月16日，据西班牙媒体《世界体育报》消息，巴萨主席巴托梅乌正面回应了与俱乐部密切联系在一起的马竞球员格列兹曼的转会传闻，表示他目前不是俱乐部的引援目标。

格列兹曼在去年夏天一度接近转会加盟巴萨，但他最终通过一部纪录片宣布继续留在马竞。在接受采访时，巴萨主席巴托梅乌谈到格列兹曼时表示：“他是马竞球员，与马竞仍有合同在身。”

“我很高兴有很多优秀的球员都在西甲效力。但是转会的事情我们会和教练讨论，格列兹曼的名字并不在我们的讨论之中，我们也没有和球员见过面。”

巴托梅乌同时表示优秀球员的引援工作会非常困难，他说：“我们此前在引援亨利、比利亚和法布雷加斯时都谈判了相当长的时间，所以转会并没有那么容易，要说服他们是件很困难的事情。”

“但是每个转会窗口我们都会做出努力，希望引援到最优秀的球员。我们阵容中每一条线上都希望增强实力。”

巴托梅乌同时谈到了俱乐部头号球星梅西，他表示：“我无法留任到2021年，但我希望在任期间与梅西完成续约。他的全部生活都在巴塞罗那，比阿根廷的时间还长。我们接下来会准备进行续约谈判的。”

当记者问及如果皇马俱乐部报价梅西，巴萨该如何回应时，巴托梅乌开玩笑表示：“即使梅西合约中的违约金只有1欧元，他也不会离开这里去皇马，因为这里是巴萨。”