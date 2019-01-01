巴萨主席巴托梅乌支持西甲海外比赛计划

红蓝军团的负责人相信在西班牙以外的比赛是一个加强联赛的机会。

巴塞罗那主席巴托梅乌表示，每个赛季都应该在西班牙以外的地方进行多场西甲比赛。

赫罗纳上月主场对阵巴塞罗那的比赛原本计划在迈阿密的硬石体育场举行，这是该联盟与媒体公司(Relevent Sports)达成的新协议的一部分。

但巴塞罗那以“对这一提议缺乏共识”为由退出了该提议，同时，西班牙皇家足球联盟(Royal Spanish Football Federation)和国际足联(FIFA)均对该提议表示反对。

巴萨后卫杰拉德·皮克也表达了他的担忧，而西班牙足球协会则表示，俱乐部并没有就这一想法征求他们的意见。

不过，巴托梅乌表示，巴塞罗那对未来在国外参加西甲比赛持开放态度。

“如果我们想要西甲更强大，我们就要参加这些比赛。”巴尔托莫对BBC体育频道说。

“在巴萨，我们有时会和联赛方谈话，告诉他们如果你想越来越多地推广西甲联赛，那么我们每年应该在国外举办三场比赛——一场在美国，一场在中东，一场在亚洲。”

“我们必须去接近球迷。我们在7月和8月进行的夏季巡回演出，就是为了方便接近球迷。这是我们对他们的尊重，去迈阿密是对我们在美国的球迷的尊重。”

西甲首席公共关系总监乔利斯·埃弗斯证实，尽管迈阿密计划失败，但在西班牙以外的联赛的计划仍在继续。

他告诉BBC体育频道：“当然，我们强烈支持任何俱乐部的国际野心，因为我们当然也希望西甲联赛能让世界各地的球迷更近一步，让西甲成为一个更强大的国际品牌。”

“我们将继续为在西班牙以外的地方踢西甲比赛而努力，并希望尽快做到这一点。我们正与所有利益相关者合作，使之成为现实。我们认为这是联赛发展非常合理的下一步，对每个人都有好处。”