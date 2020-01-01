巴萨主席巴托梅乌：哈维总有一天会执教巴萨

诺坎普主席希望在某一阶段有一个熟悉的面孔来执教球队，但是现在新教练得到了完全的支持。

哈维没有作为埃内斯托·巴尔韦德的继任者回到诺坎普，但是俱乐部主席巴托梅乌说这位巴塞罗那传奇人物“总有一天会成为巴塞罗那的主教练”。

哈维挂靴后在卡塔尔开始了他的教练生涯，这位世界杯冠军在阿尔萨德执起教鞭。

在巴尔韦德即将离开的时候，巴塞罗那找到哈维进行回归的谈判。但最终哈维没有选择回到巴萨，巴塞罗那最终选择让塞蒂恩执教。

尽管在哈维的合同中有一项违约金条款，但巴萨完全支持新教练，并将在球场内外为他提供一切他需要的支持。

然而，巴托梅乌承认哈维将会在某个时候回到熟悉的环境中。

他告诉《体育》：“大门向许多教练敞开，但现在我们有了一位教练，基克·塞蒂恩。他已经签署了两年半的合约，我已经解释了由于选举而在2021年终止的条款。如果新主席想换教练，他们可以这么做。”

“但是，很明显，哈维有一天会成为巴萨的教练，我对此毫不怀疑。他很有能力，他非常了解我们的足球，他非常渴望这样做，总有一天他会的。”

“但现在是塞蒂恩，我想，我希望一切进展顺利，因为他充满了动力，他说他会遵循我们的哲学和打法。”

“当然会有变化，他会有他的细微差别，但我认为有了我们的球员和天赋，加上基克·塞蒂恩，一切都会很顺利。”

“然而，我也想说，埃内斯托·巴尔韦德做了一件出色的工作。我们感谢他的成功和奖杯，他的存在方式，他的天赋，他的专业精神，尤其是他的智慧。”

“他在俱乐部留下了很多美好的东西，但这是给球队带来新的动力的时刻。”

塞蒂恩执教西甲冠军的第一场比赛将是周日主场对阵格拉纳达。