巴萨主席：夏天已尽可能买内马尔 冬天不会再追逐

俱乐部主席还驳斥了关于球队球员试图否决格里兹曼转会的报道，但承认马泰斯·德里赫特曾是一个目标。

巴塞罗那主席巴托梅乌表示，尽管已经“尽了一切可能”签下内马尔，但西甲冠军不会在明年1月的转会市场上对内马尔进行追逐。

这位巴黎圣日耳曼前锋在整个夏天都是巴萨的目标，尽管有几周的猜测，但他并没有得到他想要的转会。

此前有消息称，巴萨可以用登贝莱或拉基蒂奇等球员交换他们的前球星，但巴托梅乌表示，目前还没有正式的报价。

他还驳斥了关于巴萨球员对俱乐部确保巴西前锋回归有任何影响的猜测。

“内马尔不会在一月份加盟巴萨，巴萨的更衣室没有任何决定。”巴托梅乌告诉巴萨电视台：“我们尽了一切可能签下内马尔。我们没有提供任何特定的球员作为交换。我们谈过交换，但是所有的名字都是巴黎圣日耳曼给出的。在没有球员交换的情况下，他们的报价是租借内马尔一年，并在赛季末强制购买。我知道其他俱乐部也在和巴黎圣日耳曼谈判。在谈判中，内马尔曾要求巴黎圣日耳曼只与巴萨谈判。他决定只加盟巴萨。内马尔做了他必须做的，他告诉他的俱乐部他的决定，他做了一切可能的事，但今年他将在巴黎圣日耳曼踢球。”

巴托梅乌补充说，他觉得在巴黎圣日耳曼为谈判敞开大门之前，他的阵容已经完成了，但是巴西人将会是一个受欢迎的新成员。

此前有传言称，莱昂内尔·梅西曾要求与前队友重聚，但巴托梅乌坚称，球队的球员在未来的转会问题上没有发言权。

他还否认了球队不想签下安托万·格里兹曼的说法，但承认后卫马泰斯·德里赫特在加盟尤文图斯之前拒绝了俱乐部的邀请。

“梅西没有让我签下内马尔。”巴托梅乌说：“这是市场上的一个机会，因为他是一个出色的球员，董事会同意看看我们能做些什么来把他带回来。更衣室对转会没有发言权，他们也没有否决格里兹曼的加盟。”