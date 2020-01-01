巴萨主席候选人：梅西希望留在诺坎普 如当选会带回内马尔

巴萨主席候选人法雷认为梅西希望留在诺坎普，并认为带回内马尔的好处大于坏处。

巴塞罗那主席候选人法雷声称梅西希望留在俱乐部，如果他赢得选举，阿根廷人将与加泰罗尼亚豪门签下一份新的续约合同。

这位33岁的球员目前与诺坎普的合同将于2021年夏天结束，梅西曾在接受够力足球采访时独家透露巴萨曾阻止其离开这家西甲豪门。

梅西此前一直与转会曼城联系在一起，当一月转会窗口打开时，他将可以与任何对他感兴趣的俱乐部自由接触，尽管法雷确信这位阿根廷国脚想要继续留在诺坎普球场。

其他球队

他在接受媒体采访时表示:“梅西想留在巴萨。这就是我所知道的。他的家人想留在巴塞罗那，我们将为之努力。”

“我甚至可以说，如果我们赢得选举，梅西就去与球队进行续约。如果我在1月25日赢得选举，那么他将与球队自动进行续约。”

法雷还谈到了签下内马尔的想法，并表示如果当选，他将寻求带回这名于2017年离开俱乐部的巴黎圣日耳曼前锋。

由于财政压力，加泰罗尼亚人削减了球员近50%的工资，但法雷相信可以与巴西人达成协议。

“签下内马尔将会很划算，因为投资将大于支出。”他补充道。

内马尔的未来在巴塞罗纳变得越来越重要，因为他说他有强烈的愿望再次和梅西一起踢球，之前他在诺坎普的时候就这样表达过。

这些评论随后引发了梅西可能在夏天转会巴黎圣日耳曼的传闻，巴西国脚内马尔在周三表示他在巴黎很开心。

“我在巴黎圣日尔曼过得很开心，我和队友们都对在这家俱乐部都感到很开心。”

“离队的想法从没出现在我的脑海中，不过我们必须讨论一下我的合同问题，我和俱乐部之间关系很棒，我在这里感到很开心，我们看看未来会发生什么吧。”

与此同时，法雷是赢得巴萨主席选举的候选人之一。

目前巴塞罗那拥有五名主要的候选人，其中包括2003年至2010年担任这一职务的拉波尔塔。

其他候选人还包括另一位领跑者维克多·丰特，以及路易斯·费尔南德斯和阿古斯蒂·贝内迪托。