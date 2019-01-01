巴萨主帅：我不知道下赛季还在不在这里

虽然巴尔韦德的合同要到下赛季末才到期，但他和俱乐部都有权提前一年终止合约，最近他就承认自己还未决定是否要在本赛季结束后继续留队。

巴塞罗那主帅巴尔韦德承认自己可能会在本赛季结束后离开球队。

上赛季，巴尔韦德成为了巴萨主帅，并带队赢得了联赛冠军和国王杯冠军。本赛季，巴萨继续在这位西班牙教头手下有着稳定的发挥，目前他们排名西甲第一位，并杀入了欧冠16强。

巴尔韦德的合同将在下赛季结束后到期，但他和俱乐部都有权提前一年终止合同，现在他证实自己仍在考虑要不要在本赛季结束后离队。

“我不知道下赛季自己会做什么，毕竟足球这种事情，谁知道呢？”巴尔韦德告诉巴萨TV。“我们都知道事情如何，我从来不会考虑长期的事情。”

“对我们来说，两个月已经是非常长远的时间了，如果你赢了一场比赛，那么大家都很开心，如果你输了，大家都在看着你。我想要所有人都对球队感到满意，但我们不会作弊的。”

“如果你没法赢得联赛冠军，大家都会怪主教练，因为事情就是这样的。我尝试达成俱乐部的目标，咱们走着瞧吧。”

“这是一个不断学习的过程，每一天都会有新的事情发生，你必须去面对。我们都有一个共同的目标，那就是让俱乐部每一天都变得更有规模，并且让球队踢出好的成绩，让人们开心。”

“有时候你全都做对了，有时候你全都做错了，无论你做什么，一切都会被人们所分析。但我接受这种压力，并尝试从中学习，这挺累的。”