巴萨主场爆冷输球欧联出局 哈维否认这是一次失败

巴萨在主场2-3不敌法兰克福，总比分3-4遭到对手淘汰，无缘欧联半决赛，但哈维否认这次出局是一个失败。

本场比赛前，巴萨已经连续15场不败，这显然是哈维上任后的一个低点，而这个结果将把此前状态正红的巴萨拉回现实。

法兰克福只用4分钟就通过科斯蒂奇的点球取得领先，随后博雷远射破门扩大比分，科斯蒂奇在第67分钟再次进球，法兰克福一度在客场3-0领先。

伤停补时阶段，巴萨打进了两个安慰球，但最终还是输掉了比赛，遭到淘汰，法兰克福将在半决赛中迎战西汉姆。

除了责怪诺坎普有太多客队球迷之外，哈维承认球队今天的表现并不在最佳状态。

他说道：“我们没有以最好的方式进行比赛，我们都没有表现好，法兰克福踢得很好，用我们愚蠢的丢失球权打进了一个精彩的进球。一个接一个的打击。这非常令人失望，这是一个耻辱，因为我们在这项赛事中很有希望。必须祝贺法兰克福，胜利是他们应得的。我们不知道如何创造机会，尽管球队一直都有控球权。”

“你们很喜欢失败这个词，但我们不这么看。如果有失败，就应该有学习，但我不这么看。这是一个非常令人失望的结果，我们的目标是进入欧冠，这希望仍然存在。”