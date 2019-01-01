巴萨中场大师惨“失宠” 成熟博格巴变心成死敌粉丝

这位世界杯冠军透露，自己从前喜欢从哈维和小白身上汲取灵感，而现在他已经粉上了效力于同城死敌曼城的德布劳内。

博格巴曾经将自己视为一位锋线球员，他也自然而然地希望从其他成功的前锋身上找到进球的灵感。

而随着他在场上的位置逐渐清晰起来，他开始为能够更好适应中场角色而开始关注跑动和脚下技术。

作为曼联青训产品，博格巴十分敬仰斯科尔斯和卡里克。而同时他也是哈维和伊涅斯塔的粉丝，这两位中场大师帮助瓜迪奥拉的巴萨打出了令人赏心悦目的地面配合。

这位法国国脚告诉 Astro Sport：“我热爱足球，我也有自己崇拜的球员，或许人们会对此感到惊讶。”

“当我更年轻的时候，我崇拜前锋球员，而现在我作为一名中场，会更喜欢中场球员。”

“我向亚亚图雷，哈维，伊涅斯塔，斯科尔斯，卡里克学习。”

“我希望通过观察别的中场球员来让打造一个集其他球员出色能力于一身的博格巴。”

“现在我爱看德布劳内，莫德里奇，克罗斯的比赛，我也在努力向他们学习，这对我只有好处。”

博格巴在尤文，曼联和国家队都享受了成果的喜悦，他也被认为已经跻身世界级球星的行列。

这个夏天，他跟随法国队夺取了俄罗斯世界杯的冠军。并且在索尔斯克亚接班穆里尼奥成为曼联主帅后，他的状态也呈红上趋势。