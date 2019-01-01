巴萨与格里兹曼保持距离 俱乐部主席：没有谈判

何塞普·玛利亚·巴托梅乌声称，诺坎普的那些人还没有就夏天可能引进马德里竞技前锋一事进行过讨论。

巴塞罗那俱乐部主席何塞普·玛利亚·巴托梅乌表示，巴塞罗那没有与格里兹曼就转会到诺坎普一事进行过任何谈判，关于这名马德里竞技前锋，“没有什么可以宣布的”。

人们预计这名法国前锋将在今年夏天转会到加泰罗尼亚。

2018年，他差点走上这条路，但在帮助法国夺得世界杯冠军后，他决定留在马德里。

但在那个决定之后，格里兹曼的想法发生了改变，他现在渴望接受一个新的挑战。

马竞不会阻挡他的去路，并且希望他能和西甲冠军联系在一起。

然而，巴萨并没有做出任何努力来达成协议，巴托梅乌重申目前的转会谈判没有实质内容。

他说:“没有什么要宣布的。”

“我们总是这么说。我们还没和他聊过。我们之间没有什么新闻。”

“我们将在未来几天或几周内看到市场的变化。”

巴托梅乌没有排除在不久的将来引进格里兹曼的可能性。

然而，巴塞罗那准备在夏季转会市场上等待时机。

他们正与多名球员联系在一起，同时也在考虑一些人员的离队。

不过，时间是站在他们一边的，巴托梅乌不会急于推进这一进程。

他希望在下一个截止日期之前监督球队的人员进出，但是所有的决定都要经过仔细考虑。

他说:“我们有6月、7月和8月的假期。”

“我们正在讨论和计划一个策略，同时也要考虑到巴萨二队，因为有一些球员可以被提升到一线队。”

“将会有一些新面孔和一些人离开。”

塞梅多将不会在接下来的几周内离开诺坎普。

这名葡萄牙国脚后卫虽然和转会传闻一直联系在一起，但是巴托梅乌说巴塞罗那把这名25岁的球员看作是他们未来计划的重要组成部分。