巴萨与格里兹曼保持距离 俱乐部主席：没有谈判
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巴塞罗那俱乐部主席何塞普·玛利亚·巴托梅乌表示，巴塞罗那没有与格里兹曼就转会到诺坎普一事进行过任何谈判，关于这名马德里竞技前锋，“没有什么可以宣布的”。
人们预计这名法国前锋将在今年夏天转会到加泰罗尼亚。
2018年，他差点走上这条路，但在帮助法国夺得世界杯冠军后，他决定留在马德里。
但在那个决定之后，格里兹曼的想法发生了改变，他现在渴望接受一个新的挑战。
马竞不会阻挡他的去路，并且希望他能和西甲冠军联系在一起。
然而，巴萨并没有做出任何努力来达成协议，巴托梅乌重申目前的转会谈判没有实质内容。
他说:“没有什么要宣布的。”
“我们总是这么说。我们还没和他聊过。我们之间没有什么新闻。”
“我们将在未来几天或几周内看到市场的变化。”
巴托梅乌没有排除在不久的将来引进格里兹曼的可能性。
然而，巴塞罗那准备在夏季转会市场上等待时机。
他们正与多名球员联系在一起，同时也在考虑一些人员的离队。
不过，时间是站在他们一边的，巴托梅乌不会急于推进这一进程。
他希望在下一个截止日期之前监督球队的人员进出，但是所有的决定都要经过仔细考虑。
他说:“我们有6月、7月和8月的假期。”
“我们正在讨论和计划一个策略，同时也要考虑到巴萨二队，因为有一些球员可以被提升到一线队。”
“将会有一些新面孔和一些人离开。”
塞梅多将不会在接下来的几周内离开诺坎普。
这名葡萄牙国脚后卫虽然和转会传闻一直联系在一起，但是巴托梅乌说巴塞罗那把这名25岁的球员看作是他们未来计划的重要组成部分。