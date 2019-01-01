巴萨不挽留马尔科姆 米兰枪手等多队有意

据报道，在巴西边锋马尔科姆今夏获准离开巴塞罗那后，包括AC米兰和阿森纳在内的豪门都在考虑引进他。

22岁的马尔科姆在去年夏天从波尔多意外转会到巴塞罗那，但他在巴萨的比赛时间很紧张，只在西甲出场12次，在欧冠中出场2次。

马尔科姆差点加盟罗马，但他临时改变主意飞往巴塞罗那，同时一些英超俱乐部也有意这位球员。

但是根据ESPN的报道，马尔科姆已经通知巴萨，他想在赛季结束后离开诺坎普——巴萨高层已经通知他的经纪人，他们不会阻拦他。

据报道，巴萨已经告诉马尔科姆，如果有俱乐部愿意支付去年夏天花在他身上的4000万欧元(合3650万英镑)的转会费，他们就会让他离开，而这笔钱不太可能阻止他的英超求购者。

有消息人士向ESPN证实，他将在夏天离开，他的经纪人已经向欧洲各地推荐了他。

“他是一名优秀的球员，有着良好的声誉，”一位俱乐部消息人士告诉ESPN FC：“他可以选择离开一段时间，我们必须尊重他的决定。但巴萨不会出售他。”

当巴尔韦德在赛季开始的几个月里承认这名球员“是俱乐部签下的”时，马尔科姆可能已经有了离队的迹象——这表明去巴萨不是他的决定。

一些意大利俱乐部也希望引进这名球员，意大利媒体将AC米兰与他强烈地联系在一起，而阿森纳在一月份的转会窗口中也被提到过是这名球员的潜在买家。