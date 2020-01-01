巴莱罗：留队更有利于劳塔罗 埃里克森仍需时间

这位西班牙老将认为劳塔罗应该忽视巴萨的兴趣，继续留在国米帮助球队。

博尔哈·巴莱罗表示，尽管巴萨对他表现出了浓厚兴趣，但留在国际米兰对劳塔罗·马丁内斯而言是更好的选择。与此同时，这位西班牙老将还表达了对克里斯蒂安·埃里克森加盟的支持。

意甲豪门的队伍中有很多能够帮助他们赢得比赛的天才球员。阿根廷国脚劳塔罗因其在蓝黑军团的出色发挥吸引了众多俱乐部的关注，巴萨就是其中之一。

巴萨目前正在计划斥巨资将其带至诺坎普球场，许多人认为这位22岁的前锋已经准备好转会，他愿意与自己的同胞梅西在加泰罗尼亚会合。不过，巴莱罗认为，如果能在目前的环境中多呆一段时间，对这孩子的成长会有更好的帮助。

其他球队

这位经验丰富的中场球员告诉《米兰体育报》:“我们有一个非常重要的项目，这是大家都可以看到的。要让球队如愿腾飞，最好还是让劳塔罗·马丁内斯留下来。”

劳塔罗只是国际米兰的一小块拼图，安东尼奥·孔蒂已经为组建一支众星云集的球队付出了艰辛的努力。

丹麦中场埃里克森是其中之一，他在与热刺的合同到期后被国米签下，但这位28岁的球员仍然在意大利寻找着化学反应。

巴莱罗相信埃里克森终将找到状态，他补充道：“前一周他还在热刺踢球，一周后就改弦易张，来到了一个新联赛、国家，还需要学习新需要并适应新的训练，这并不容易。他拥有在切尔西取得成功的所有品质，他只是需要时间。”

巴莱罗希望布罗佐维奇这样的球员在回归后能够让球队更进一步，这位克罗地亚国脚已经成为了国米的关键先生，西班牙也强调了他对国米的重要性。

谈到这位27岁的天才球员，他表示:“在我为国米效力的三年中，他成长了很多。随着时间的推移，他意识到自己是多么的强大，并开始扮演一个新的角色，即“节拍器”。他可以继续成长。”

在2019- 2020赛季的某一阶段，布罗佐维奇和他的队友们似乎要将国际米兰推向冠军争夺的边缘，但比赛却因为新型冠状病毒疫情而被迫暂停，目前他们落后领头羊尤文图斯9分。