巴神的世界谁懂 弗拉门戈主席证实巴神有意加盟

据俱乐部主席说，这名意大利前锋在离开马赛后已经和巴西方面进行了讨论。

弗拉门戈主席鲁道夫·兰迪姆表示，俱乐部已经与马赛前锋马里奥·巴洛特利在合同期满后进行了会谈。

巴洛特利与法甲球队的合同在今年夏天到期，此前他与尼斯的合同终止后，他与法甲球队的合同于今年1月签下的半年合同已到期。

他在代表马赛的12场比赛中攻入8球，此前他在尼斯的10场比赛中都没有进球。

他现在正在寻找一家新俱乐部，巴洛特利已经和巴西弗拉门戈联系在一起，俱乐部主席承认已经进行了讨论，尽管双方没有任何具体的谈判结果。

“当主教练豪尔赫·热苏斯到来时，他要求我们再增加一名球员，这对任何人来说都不是什么新闻。”兰迪姆告诉Ferj per Globo Esporte：“在这种情况下，巴洛特利是一个出色的球员。在马科斯·布拉兹和布鲁诺·斯宾德尔(在欧洲)旅行期间，他们与巴洛特利取得了联系，巴洛特利对在弗拉门戈踢球表现出了真正的兴趣，并表示他愿意。到目前为止，还没有比这更认真的问题。他们跟我说的是，他们谈得很快。”

他补充道:“毫无疑问，他是一个优秀的球员。现在有很多水从桥下流过。这是事实:他在市场上是自由的，但除了我所说的，没有别的了。我们有过接触，他对在这里踢球很感兴趣，从那以后，我们的谈话就没有进展。评估过程是一个持续的过程。我们在今年年初就开始这样做了，我们将一直在评估，签下我们认为可以提高球队质量的优秀球员，如果我们知道球队规模太大，我们最终会出售球员。”

弗拉门戈目前从国际米兰租借了巴西前锋加布里埃尔，如果巴洛特利真的转会到巴西，这将是他们2019年的第十笔签约。